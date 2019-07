La moitié des nouvelles recrues de l'Académie des Oscars sont des femmes

Régulièrement accusée d'être trop masculine et trop blanche , l'Académie des Oscars a publié lundi la liste des 842 nouvelles personnes invitées à rejoindre ses rangs cette année, composée à 50 % de femmes et à 29 % de personnes de couleur.

C'est la première fois dans l'histoire de l'Académie des arts et des sciences du cinéma que le recrutement est composé à 50 % de femmes, a déclaré à l'AFP un porte-parole. L'an dernier, leur part était de 49 %.

Si les personnes recrutées acceptent, la proportion de femmes au sein de l'Académie passera à 32 %, contre 25 % en 2015. Dix des dix-sept catégories professionnelles représentées aux Oscars ont cette année recruté davantage de femmes que d'hommes, souligne l'Académie dans son communiqué.

Quant aux personnes de couleur, elles représenteront 16 % des membres, contre seulement 8 % en 2015. Parmi les nouvelles personnes figurent plusieurs membres de la distribution de Black Panther, comme les acteurs Sterling K. Brown et Winston Duke, et de l'équipe de Crazy Rich Asians (le réalisateur Jonathan Chu et la comédienne Gemma Chan).

Lady Gaga et 24 Canadiens parmi les personnes recrutées

La diva pop Lady Gaga fait également son entrée à l'Académie. Elle devra toutefois choisir entre la catégorie actrice, qui ne lui avait pas porté chance l'an dernier aux Oscars pour son film A Star Is Born, et celle de la musique, qui lui a valu la statuette de la meilleure chanson.

Par courriel, l'académie a confirmé à La Presse canadienne que 24 personnes qui figurent sur la liste résident actuellement au Canada. Les réalisateurs québécois Marianne Farley (Marguerite) et Jérémy Comte (Fauve), nommés dans la catégorie du meilleur court-métrage en 2019, font partie de la liste, de même que les productrices Marie-Hélène Panisset (Marguerite) et Maria Gracia Turgeon (Fauve).