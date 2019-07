Changement de garde à saveur historique (et monétaire) entre les deux pont Champlain

Le pont Champlain est (bientôt) mort, vive le pont Samuel-de-Champlain ! À l’occasion de l’ouverture complète, aux automobilistes, du nouveau pont, la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain tenait à rendre hommage à l’ancien pont, dont la déconstruction débutera l’an prochain. Si vous pensiez tout savoir sur le vieux pont-Champlain, détrompez-vous!

Un texte de Mathias Marchal

Coup d’œil dans le rétroviseur

À l’ouverture du pont en 1962, la région métropolitaine de Montréal ne comptait que 2,1 millions d’habitants, soit deux fois moins qu’actuellement. Au début de sa construction en 1957, les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame venaient de quitter l’Île-des-Sœurs, qu’elles occupaient depuis près de 250 ans.

Quand le pont Champlain a été ouvert, on n’y trouvait que des champs sur l’île des Sœurs, comme à Brossard d’ailleurs , n’a pas manqué de rappeler lundi le maire de l’arrondissement de Verdun-L’Île-des-Sœurs, Jean-François Parenteau. À l’époque, le coût du péage était de 25 ¢, l’équivalent aujourd’hui d’un droit de passage de 2,16 $.

Le pont Champlain vu de la Rive-Sud en septembre 1961 Photo : Hans Van der Aa

Un pont innovant?

Lors de sa construction, le pont, qui était jugé « innovant », devait durer 75 ans. Voire même 150 ans, avec quelques ajustements, comme ce sera le cas pour le pont Jacques-Cartier. Finalement, Il n’aura servi que de 57 ans, quasiment jour pour jour, puisqu’il a ouvert le 28 juin 1962.

En 1960, c’est le début de l’utilisation des sels de déglaçage de façon massive sur les routes et rien n’avait été prévu pour le drainage au moment de sa construction , a mentionné à Radio-Canada Sandra Martel, première dirigeante par intérim de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain incorporée (PJCCI).

Le pont Champlain lors de sa construction, en mai 1961 Photo : Hans Van der Aa

Coûteuse démolition

Déconstruire pièce par pièce le vieux pont Champlain prendra au moins trois ans (2020 à 2023), soit deux années de moins que le temps nécessaire pour le construire. L’enveloppe globale prévue est de 400 millions de dollars. C’est 25 % de plus que ce que vaudrait, en 2019, les 35 millions dépensés en 1958 pour construire le pont Champlain.

Les études environnementales sont faites et l’appel de qualification pour trouver l'entrepreneur est en voie de se terminer , a souligné Mme Martel. Cette dernière souligne qu’un soin particulier sera apporté à la récupération des matériaux, à la protection du Saint-Laurent et sa faune et au respect de la quiétude des voisins.

En attendant le démantèlement

D’ici le début des travaux, au printemps prochain, le vieux pont servira de « laboratoire à ciel ouvert » dans le cadre de plusieurs projets universitaires, mentionne Dominic Lavigne, ingénieur responsable de l’instrumentation chez PJCCI. Ce dernier précise que plusieurs universités au Québec et au Canada ont déposé des propositions de projets de recherche. Il s’agira par exemple de réaliser des tests de charge en y faisant rouler des camions, pour mesurer la réponse du pont et faire ainsi avancer la science des infrastructures.

Le pont Champlain était exceptionnellement ouvert aux journalistes pour une cérémonie commémorant sa fermeture. Photo : Radio-Canada

Qui veut un morceau?

À ceux qui veulent obtenir un morceau du pont Champlain, Mme Martel demande un peu de patience. Notre plus grande volonté, c’est de récupérer le plus de matériaux possibles, pour qu’ils soient réutilisés sur d’autres chantiers , a-t-elle mentionné.

Elle a ajouté qu’il n’était pas exclu que des morceaux soient distribués à des artistes ou à des citoyens, mais que cette possibilité fera l'objet de discussions lors de consultations publiques, cet automne. Les quelques citoyens interrogés par Radio-Canada ne semblaient pas intéressés outre mesure. Je vais me contenter de mon morceau du Mur de Berlin , a ironisé l’un d’eux.

Avec les informations de Marie-Josée Paquette-Comeau et Delphine Jung.