Toujours 17 ménages sans logement à long terme à Gatineau

Alors que de nombreuses personnes s’installaient lundi dans leur nouveau chez-soi, 17 ménages de Gatineau n’avaient toujours pas trouvé de logements à long terme, et 6 d’entre eux vivent pour le moment à l’hôtel, selon l’Office d'habitation de l'Outaouais (OHO).

Les 17 ménages concernés seront toujours soutenus par l’office d’habitation pour se trouver un logement permanent, a indiqué lundi après-midi la Société d'habitation du Québec.

Elle a aussi précisé que les ménages inscrits au Service d’aide à la recherche de logement sont relogés de façon permanente ou temporaire.

Le 25 juin dernier, l ’OHOOffice de l’habitation de l’Outaouais rapportait que 46 ménages sollicitaient ses services pour dénicher un nouveau logement avant la date butoir du 1er juillet.

On a travaillé fort. Il a une partie [des ménages] qui a pu rester là où ils étaient avec le prolongation de leurs baux. Ils avaient des ententes avec leur propriétaire [disant] que s’ils ne trouvaient rien en date du 1er juillet, ils pouvaient rester là , a expliqué la porte-parole de l’ OHOOffice de l’habitation de l’Outaouais , Karina Osiecka.

Karina Osiecka, porte-parole de l'Office d'habitation de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada

Selon elle, la majorité des personnes ayant obtenu une prolongation de bail sont des familles qui cherchaient un nouveau logement plus adapté à leurs besoins, mais qui n’ont finalement pas trouvé chaussure à leur pied.

Le profil des ménages qui cognent à la porte de l’ OHOOffice de l’habitation de l’Outaouais est toutefois très varié, tant en nombre de personnes appartenant au ménage qu’en matière de statut économique, a précisé Mme Osiecka.

Une « crise » qui perdure

Avec un taux d’inoccupation de 1,2 %, Gatineau est la ville la plus durement touchée par ce que le coordonnateur de l’organisme Logemen’Occupe, François Roy — comme plusieurs autres observateurs — qualifie de crise du logement .

On considère que le marché est en équilibre à 3 %, et quand on est en dessous de 2 %, ça commence à être une crise importante , a-t-il indiqué. La situation à Gatineau est en partie attribuable, selon lui, à la proximité avec le marché d’Ottawa.

Il y a plusieurs familles qui sont sans logis, et les loyers sont 20-30 % plus élevés à Ottawa qu’à Gatineau. Ce qu’on remarque depuis plusieurs années, c’est qu’il y a un transfert de population. François Roy, coordonnateur, Logemen'Occupe

Si le nombre de ménages sollicitant l’aide de l’ OHOOffice de l’habitation de l’Outaouais a diminué de manière importante en quelques jours, François Roy prévient que c’est loin d’être la fin du problème pour ces familles.

François Roy est coordonnateur de l'organisme Logement'Occupe. Photo : Radio-Canada

C’est beaucoup plus à la fin juillet ou au début août que les familles vont se manifester davantage. On va trouver des solutions temporaires chez des amis, de la parenté, du camping, mais ces solutions ne peuvent pas durer indéfiniment , a-t-il prévenu.

Mesures d’urgence

Devant la pénurie de logements qui touche de nombreux centres urbains au Québec, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a annoncé le 26 juin dernier la remise en place d’un programme d’aide d’urgence pour aider les ménages sans logis et les municipalités aux prises avec une pénurie de logements locatifs.

Conçu en 2005, ce plan prévoit maintenant la construction de 75 unités de supplément au loyer d’urgence qui permettront à 75 ménages admissibles de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger.

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest Photo : Radio-Canada

On compte aussi parmi les mesures d’aide l’octroi de fonds aux municipalités qui aideront de diverses manières les personnes en quête de logement.

La Société d’habitation du Québec remboursera à la Municipalité 50 % des dépenses admissibles faites pour offrir des services d’urgence aux ménages sans logis. Ce pourcentage pourra être majoré à 100 % dans des circonstances de sinistre majeur , a indiqué le ministère dans un communiqué daté du 26 juin.

Même s’il salue la réaction de Québec, François Roy, voudrait l’implantation de mesures à long terme.

On construit très peu depuis plusieurs années des logements locatifs , a-t-il noté, en ajoutant que les logements locatifs ne sont plus rentables pour les promoteurs, à son avis. Il faut que les gouvernements investissent davantage dans la construction de logements abordables.

M. Roy pointe également du doigt le gouvernement fédéral. Malheureusement, depuis que le gouvernement Trudeau est en place, [il n’y a eu] aucun investissement pour du logement abordable , a-t-il déploré.

Pour nous, c’est complètement indécent […] qu’on n’ait pas investi aucun sou pour des logements accessibles aux ménages les plus pauvres , a martelé M. Roy.

Avec les informations de Pascale Langlois