Commémorer les femmes autochtones assassinées au Nouveau-Brunswick

La cérémonie traditionnelle supposée célébrer leur patrimoine culturel a pris une tournure bien différente cette année. Les membres des Premières Nations ont rendu un touchant hommage aux femmes et filles autochtones assassinées et disparues du Nouveau-Brunswick.

La journée a été colorée malgré la pluie, avec jeunes filles et matriarches qui, jusqu'au soleil couchant, ont dansé au rythme de leur musique traditionnelle autochtone. Elles étaient toutes vêtues de costumes traditionnels fabriqués à la main juste pour l'occasion.

Le pow-wow, c'est l'occasion pour cette communauté de célébrer la richesse du patrimoine culturel des Premières Nations. En ce 1er juillet, toutefois, le vent de Miramichi ne soufflait pas uniquement sur le drapeau canadien.

Il faisait aussi danser des robes rouges accrochées aux arbres. Une robe pour chacune des jeunes filles et femmes micmaques portées disparues et assassinées au Nouveau-Brunswick.

Parmi celles qui ont péri et à qui les participants rendaient hommage, lundi, on comptait Hilary Bonnel. Cette jeune Autochtone, assassinée aux mains d'hommes de sa famille en 2009, n'a pas été oubliée.

Ma cousine est l'une des filles et femmes autochtones assassinées, elle s'appelle Hilary. C'est ça donc, aujourd'hui, je vais danser pour elle , raconte la cousine de la défunte, Precious Abygail Dedam.

Les jeunes et filles ont été à l'honneur au Nouveau-Brunswick en cette journée de la fête du Canada,

Alors que la jeune femme a dansé pour rendre hommage à sa cousine, la mère de la jeune victime, elle, a pris part à une tout autre cérémonie. Dix ans après la mort de sa fille, le plaie est toujours aussi vive.

Elle a été portée disparue en 2009, le 5 septembre 2009. Elle a été violée et assassinée et on l'a enterrée dans les bois

Pamela Fillier, mère d'Hilary Bonnell