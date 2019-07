Dawson City en quête d'autosuffisance alimentaire

Otto et Connie Muhelbach en avaient assez des légumes défraîchis.

« Nous avons appris à la dure qu’il coûtait très cher de s’alimenter ici, et le goût des légumes ne correspondait en rien aux prix », raconte Otto Muhelbach, encore interloqué.

La ferme Kokopelli produit une trentaine de variétés de légumes, de grains et de fines herbes qu'elle revend localement. Photo : Radio-Canada / Anaïs Elboujdaïni

Il y a neuf ans, ils se sont convertis en fermiers. Les propriétaires de la ferme Kokopelli produisent aujourd’hui une trentaine de variétés de légumes et de grains, comme des carottes, de la laitue, du seigle et des concombres.

Brève saison

Dawson City, à la fin juin, ne connaît presque pas la noirceur. Quand le soleil se couche vers minuit, il se lève déjà quelques heures plus tard, mais sa lueur ne cesse d’éclairer la région. C'est une recette idéale pour faire pousser des légumes, mais les fermiers doivent être rapides et efficaces, puisque la saison ne dure que 100 jours.

Si je suis ralenti et que je manque une journée de travail, c’est comme si je perdais 1 % de mes profits. Otto Muhelbach, fermier

Les fermiers de Kokopelli utilisent des serres pour donner un coup de pouce à certaines de leurs plantes, dont les tomates. Photo : Radio-Canada / Anaïs Elboujdaïni

L’ex-horticulteur reconverti en fermier travaille ainsi sans relâche pendant la courte saison d’agriculture, avant que le premier gel ne vienne tout chambouler.

Otto Muhelbach a donc construit une chambre froide souterraine pour faire pousser certaines racines, comme des pommes de terre.

La chambre froide souterraine de la ferme Kokopelli oscille en température, peu importe le moment de l'année, entre 2 et 4 degrés Celsius. Photo : Radio-Canada / Anaïs Elboujdaïni

Dans le cellier enfoui à trois mètres sous terre, peu importe la température extérieure – qui peut varier de 30 °C à -40 °C – la température oscille entre 2 et 4 °C.

Aux abords du 60e parallèle, la diversification est la clé, estime l’agriculteur, parce qu’il n’y a aucune garantie qu’une semence poussera. En raison des changements climatiques, il devient également plus difficile de choisir les semences qui s’adapteront au climat.

Parfois, avoir un peu moins de tout, c’est plus. Otto Muhelbach, copropriétaire de la ferme Kokopelli

Un terreau fertile… pour la recherche Le recensement de 2016 dénombrait 142 fermes partout au Yukon. Ces agriculteurs reprennent une tradition vieille de 100 ans, puisqu’elle remonte à l’époque de la ruée vers l’or. C’est ce qui attire des chercheurs allemands de l’Institut Thünen sur les changements climatiques qui viennent étudier les champs de la région, dont ceux d’Otto Muhelbach. Christopher Poeplau, chercheur et responsable du projet Breaking the Ice, s’intéresse aux sols du Yukon : « Avec les changements climatiques, davantage de gens migreront vers le Nord et plus de gens se mettront à cultiver. » Puisque la terre contient du carbone, les chercheurs veulent étudier l’impact du travail de la terre, tel que le labour des champs, sur le carbone relâché dans l’atmosphère. Ils veulent aussi étudier l’effet de la fonte du pergélisol sur l’activité des microorganismes qui étaient jusqu’alors capturés dans la glace.

Boucler la boucle

À Dawson City, les visiteurs vont et viennent en cette période touristique. L’an dernier, 110 224 ont passé les portes du centre d’information touristique. Or, les beaux temps passés, c’est-à-dire dès septembre, la population rétrécit considérablement et de nombreux commerces ferment leurs portes pendant la saison lente.

Dawson City accueille des touristes, mais sur une courte période. Photo : Radio-Canada

Le pari de Florian Boulais, propriétaire du café Alchemy, c’était d’ouvrir son commerce toute l’année, « d’avoir une place sans alcool, pour promouvoir [le sentiment de communauté] et la santé ». Le choix d’acheter des aliments locaux, dans la mesure du possible, pour préparer ses plats, s’est imposé au restaurateur.

Florian Boulais est propriétaire du café Alchemy, à Dawson City, depuis 2014. Photo : Radio-Canada / Anaïs Elboujdaïni

Il transige avec la ferme-école Tr’ondëk Hwëch’in pour s’approvisionner en oeufs et également avec Kokopelli, la ferme d’Otto et Connie, pour obtenir ses légumes.

« Il est vraiment créatif, il nous permet d’avoir des légumes à l’année », explique-t-il en mentionnant la chambre froide souterraine de Kokopelli, à West Dawson.

L’envie d’encourager une économie locale provient aussi d’un besoin d’indépendance des systèmes d’approvisionnement en nourriture du reste du monde.

Le café Alchemy, contrairement à d'autres commerces à Dawson City, est ouvert toute l'année. L'objectif de son propriétaire est d'en faire une sorte de centre communautaire où l'alcool n'est pas au coeur des interactions. Photo : Radio-Canada / Anaïs Elboujdaïni

« La résilience de nos communautés est vraiment importante, tous nos systèmes sont de plus en plus connectés à des systèmes [d’approvisionnement en nourriture] dans le Sud », estime le propriétaire d’Alchemy Café.

Je pense que nous entrons dans une période de problèmes potentiels qui vont probablement créer des réactions en chaîne dans ces systèmes [alimentaires]. Florian Boulais, propriétaire du café Alchemy

Otto Muhelbach est du même avis. Selon lui, une ferme fructueuse réussit à boucler la boucle de production.

« L’objectif, c’est de dépendre de ton propre cycle. Tu crées ton engrais grâce à tes poules, tu fais du compost et tu t’assures d’être le plus autosuffisant possible jusqu’à l’année prochaine. »