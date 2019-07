Maten, tête d’affiche de la fête du Canada à Sept-Îles

La prestation de la formation autochtone Maten permettra notamment de représenter la diversité canadienne, affirme président du comité organisateur de la fête du Canada à Sept-Îles, Adriano Catino.

On essaye le plus possible d’impliquer tous les gens de la communauté, dit-il. On essaye d’avoir de la variété dans notre programmation pour inclure un maximum de gens.

La cérémonie du levée du drapeau du Canada à Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Le levé du drapeau canadien, en présence de militaires du NCSM Jolliet ainsi que d’agents de la Gendarmerie Royale du Canada, a marqué le début des festivités. L’hymne national a aussi été interprété.

Des jeux gonflables ainsi que des prestations musicales ont animé la journée de célébrations. Un gâteau géant aux couleurs du Canada a aussi été servi au public.

Un gâteau était servi après le levé du drapeau Photo : Radio-Canada / Laurence Royer

Les organisateurs estiment qu’annuellement, entre 8000 et 10 000 personnes participent aux activités. Certains sont venus de la Basse-Côte-Nord, d’Ottawa et même de l’autre bout du pays pour l’événement.

Pour moi, être canadienne, c’est la chose la plus importante dans ma vie, affirme une participante qui a fait le voyage de Vancouver pour l’occasion. Je ne me vois pas vivre ailleurs ni voyager ailleurs dans le monde. C’est mon pays de l’ouest à l’est.

La fête du Canada revêt une importance toute particulière pour ces deux participantes. Photo : Radio-Canada / Laurence Royer

D’autres viennent principalement profiter des activités qui sont offertes au parc du Vieux-Quai.

Comme symbole, ça ne signifie rien pour moi, mais comme activité avec les enfants, j’adore ça. Un participant

À la fin de la soirée, le spectacle de Maten sera suivi de feux d’artifice, poursuit le président du comité organisateur.

On met une bonne partie de notre budget sur les feux d’artifice, c’est ce que les gens retiennent à la fin de la journée, c’est ce qui donne toute l’envergure à la fête. Adriano Catino, président du comité organisateur de la fête du Canada à Sept-Îles

Chaque année, le comité organisateur reçoit environ 36 000 $ de Patrimoine canadien pour financer l’organisation des célébrations.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle