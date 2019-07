Un danseur de Lac-Simon sur la grande scène de la fête du Canada

Jerry Hunter a dansé dans son flamboyant costume traditionnel devant des dizaines de milliers de spectateurs.

Il accompagnait la chanteuse-compositrice autochtone Shawnee, aussi connue modèle bispirituelle dans la communauté LGBTQ2S+.

C'était la première fois que le danseur vivait une telle expérience.

Wow! C'était un événement spécial! Jerry Hunter

« [Les organisateurs] ont regardé mes photos, avec les événements que j'avais participé dans le passé, et ils m'ont proposé. Ça fait chaud au coeur »

J'aime montrer mon image, ma culture. Jerry Hunter

Inspirer les jeunes

Jerry Hunter espère que son succès réussira à inspirer des jeunes de sa communauté.

« On montre notre image à nos jeunes. On ouvre le chemin pour eux. Je ne suis pas le seul, il y a aussi d'autres artistes et on partage beaucoup avec nos jeunes », affirme-t-il.

Jerry Hunter dansera lors du Pow wow de Lac-Simon, qui aura lieu les 20 et 21 juillet prochain.