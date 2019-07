40 Sherbrookois deviennent citoyens canadiens

Au parc Jacques-Cartier, 40 résidents de Sherbrooke sont devenus citoyens canadiens après avoir prêté serment. On va procéder ensuite à la remise des certificats de citoyenneté et chanter l’hymne national. C’est très émouvant , affirme le coordonnateur de la cérémonie, Jimmy Haj-Hussein.

Des dignitaires ont pris part à la cérémonie. Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada était représenté par la députée de Compton-Stanstead Marie-Claude Bibeau.

Edivania Souza et son conjoint, d’origine brésilienne, font partie des candidats assermentés. Ils habitent au Canada depuis 2013, où ils ont donné naissance à leur première fille. On a d’abord choisi le Canada pour le travail, je suis infirmière. Aujourd’hui, on se sent très heureux d’avoir notre citoyenneté, c’est important pour nous , confie-t-elle.

La citoyenneté canadienne permet entre autres de voter, mais aussi de postuler à un plus grand éventail d'offre d'emploi.

La cérémonie était ouverte au public.