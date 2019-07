Des bateaux miniatures de retour au Bas-Saint-Laurent

Une partie de l'ancienne collection du Musée de bateaux miniatures de Rivière-du-Loup sera bientôt de retour au Bas-Saint-Laurent. Des répliques du Titanic et de l'Empress of Ireland se retrouvent parmi la trentaine de maquettes qui sont prêtées à l'auberge et brasserie La Baleine Endiablée, à Rivière-Ouelle.

[L’exposition] racontait, derrière ces bateaux-là, l’histoire de ces navires et goélettes qui ont fait partie pendant longtemps de l’histoire du Québec , explique le copropriétaire de La Baleine Endiablée, Sylvain Tremblay, qui se dit ravi d'exposer une partie de la collection.

Lors de la fermeture du Musée de bateaux miniatures en 2014, la collection était évaluée à 245 000 $ et regroupait 140 maquettes réalisées par des artisans de l'Est-du-Québec.

Une maquette du Titanic sera exposée à l'auberge microbrasserie La Baleine Endiablée au courant de l'été. Photo : Courtoisie: La Baleine Endiablée

Les maquettes seront exposées dans la brasserie, la boutique et l’entrée de l’auberge et brasserie La Baleine Endiablée, à Rivière-Ouelle.

Ce sont les plus belles pièces [de l’exposition] , croit Sylvain Tremblay. On parle de milliers d’heures de travail.

J'en ai plusieurs maquettes de vendues, mais ce qui me reste c'est les plus grosses, les plus imposantes , explique le collectionneur Jean-Guy Desjardins. Ça mesure entre trois et sept pieds de long, ce qui fait que c'est moins facile à transporter. J'ai donc décidé de les exposer à Rivière-Ouelle dans le but des montrer aux gens parce qu'il y avait, quand même, un très bon achalandage à Rivière-du-Loup et les gens appréciaient beaucoup.

Le public pourra admirer les maquettes dès l'ouverture de La Baleine Endiablée d’ici la fin du mois de juillet.