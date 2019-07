Des habitants de Wolseley restaurent leur passage piétonnier arc-en-ciel

Les photos de la bande colorée arborant un graffiti homophobe se sont propagées sur les réseaux sociaux jeudi matin, soulevant l’ire des internautes.

Plusieurs ont aussi offert leur aide pour repeindre le passage ou en fournir les matériaux, ce qui a permis de restaurer l’arc-en-ciel en quelques heures.

Un effort collectif

« Les habitants se sont vraiment unis autour de cette cause et ils veulent être certains que le passage piétonnier soit coloré et le reste sans vandalisme », explique Jon Petrychyn, un militant pour les droits des personnes LGBTQ2+ pour qui ce passage revêt une importance particulière.

Il a grandi à Wolseley et il a caché son homosexualité toute sa jeunesse par peur des jugements et de la violence liés à l’homophobie.

Selon lui, le fait de repeindre le passage « montre l’appui de la communauté à tous les jeunes LGBTQ2+ de la Saskatchewan rurale ».

Le passage original avait originalement été peint pour le mois de la Fierté. L’acte de vandalisme était le second en une semaine touchant des symboles multicolores.

Le 26 juin, des élèves d’une école de Stoughton ont vu le drapeau arc-en-ciel qui flottait devant leur école depuis deux jours disparaître et être brûlé.

M. Petrychyn espère que l’éducation à la diversité sexuelle permettra de « voir moins d’actes d’homophobie comme ceux-là ».

Avec les informations de Janani Whitfield