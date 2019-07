Réfection de l'autoroute Don Valley : circulation difficile en vue jusqu’à l'automne

Les chantiers ont commencé dans la nuit suivant la fête du Canada et auront un impact important sur la circulation, estime l’ingénieur en chef de la Ville de Toronto, Michael D’Andrea.

Les ponts du chemin Don Mills, de la rue Spanbridge, de Wynford Drive et de l’avenue Lawrence Est ont été identifiés comme nécessitant des travaux de réhabilitation après une évaluation faite par la Ville, a précisé M. D’Andrea. Si l’état du premier requiert une attention immédiate, les trois autres auraient pu être réparés plus tard, selon l’ingénieur. La décision de mener ces travaux simultanément a été prise afin de réduire les coûts et les impacts, a-t-il ajouté.

Et même si ces chantiers s’ouvrent durant les mois les moins achalandés, M. D’Andrea s’attend à ce que les fermetures de voie prévues provoquent d’importants délais sur l’autoroute.

Un été de chantiers pour Toronto

Les travaux se feront en deux temps. Durant la première phase, du 2 juillet à la mi-août, les deux voies médianes dans les deux sens de circulation seront fermées, du chemin Don Mills à l’avenue Lawrence. Une partie des travaux n’aura lieu que durant la nuit, de minuit à 5 h du matin, mais une partie sera effectuée 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

À partir du début août, deux voies seront fermées dans les deux sens pendant la nuit, et ce, durant huit nuits, au pont du chemin Don Mills. Au même endroit, à la fin du mois de septembre, il y aura également des fermetures nocturnes durant dix nuits sur une voie de chaque direction.

Pendant ce temps, la bretelle de sortie Don Mills en direction sud sera également fermée et les bretelles d’accès des ponts seront périodiquement touchées.

Cela va avoir un impact énorme. Notre conseil aux conducteurs qui utilisent régulièrement l’autoroute DVP est de planifier leurs trajets en conséquence et d’envisager d’emprunter des itinéraires différents , a-t-il déclaré.

Les automobilistes devront donc s’armer de patience. Cet été pourrait être la saison la plus occupée que la Ville ait connue, au chapitre de la construction routière, avec plus de 600 chantiers.

Cette année, Toronto prévoit de dépenser un milliard de dollars pour améliorer l’état de son réseau routier, entre autres pour le pavage des routes, la réparation des ponts, la réfection de la voie rapide, ainsi que l’amélioration des conduites d’aqueduc.