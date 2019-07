Tadoussac sous le soleil pour le Festival de la chanson

Les organisateurs évaluent à plusieurs centaines le nombre de personnes qui ont assisté au spectacle gratuit sur la plage, une nouveauté cette année. Raton Lover et des invités spéciaux ont fait danser les festivaliers sous le soleil.

L'organisation du Festival estime aussi qu’environ 400 personnes ont assisté aux spectacles de Maude Audet et du Diable à Cinq, à la Pointe de L’Islet, ainsi qu’à la prestation de Sara Dufour à l’anse à la Barque.

Le soleil a d’ailleurs permis la tenue de toutes les activités extérieures, comme prévu, se réjouit le directeur général de l’événement, Julien Pinardon.

On est vraiment chanceux au niveau de la météo, dit-il. On est toujours un peu sensible aux conditions météo dans les festivals. Surtout ici à Tadoussac avec toutes les activités en plein air.

Le spectacle de Sara Dufour à l'anse à la Barque Photo : Philippe Ruel

Bien qu'il soit trop tôt pour connaître le nombre total de personnes qui ont pris part à l'événement, le directeur général, Julien Pinardon, assure que les festivaliers étaient au rendez-vous, encore une fois cette année.

Le festival était à la hauteur des espérances des membres de l'organisation, affirme Julien Pinardon.

Le Festival de la chanson de Tadoussac sera de retour du 25 au 28 juin 2020.