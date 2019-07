N.-B. : Un pêcheur de homard rescapé à Miscou

Nicholas Chiasson venait tout juste d'entamer la première année de sa carrière de pêcheur de homard.

En une fraction de seconde, lundi matin, son bateau s'est mis à couler pour une raison qu'il ignore toujours.

Nicholas Chiasson est sauf après avoir échappé à un naufrage près de l'île de Miscou lundi matin. Photo : Nicholas Chiasson / Facebook

Ç'a été un gros choc. Mais la vie continue et on va continuer. Nicholas Chiasson, pêcheur de homard

Heureusement pour lui et son employé qui se trouvait à bord, des pêcheurs à proximité sont venus à leur secours.

Le bateau du pêcheur Nicholas Chiasson avant le naufrage, Photo : Nicholas Chiasson / Facebook

On n'a jamais été en danger. Six ou sept bateaux sont venus nous aider. On a essayé de sauver mon bateau, mais on n'a pas réussi , affirme M. Chiasson.

Il prévoit s'acheter une nouvelle embarcation pour poursuivre sa saison de pêche.