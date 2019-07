Les vestiges d’une scierie, découverts à Longue-Rive

À l’été 2018, en préparation pour la mise aux normes des réseaux d’aqueduc et d’égouts du village, des archéologues ont été mandatés par le ministère des Transports pour fouiller le tracé des travaux, en bordure de l’ancienne route 138.

Un an plus tard, entre le 12 et le 20 juin derniers, les archéologues ont examiné les fondations de plusieurs bâtiments, dont d’une scierie qui était en activité entre les années 1850 et 1975, affirme la porte-parole du ministère des Transports, Caroline Rondeau.

C’est là qu’on a découvert des indices suggérant la trace d’une ancienne scierie datant de l’ère industrielle. Caroline Rondeau, porte-parole du ministère des Transports

Les archéologues ont pu confirmer qu’il s’agissait bien d’une ancienne scierie grâce à d’anciens documents. Des plans de la compagnie Donnaconna Paper, qui datent de 1954, montrent qu’une scierie se situait à l’endroit où ont été réalisées les fouilles archéologiques.

Donc nous sommes pas mal certains qu’il s’agit des vestiges de cette ancienne scierie. Caroline Rondeau, porte-parole du ministère des Transports

Les vestiges d’un atelier et d’un magasin général auraient aussi été retrouvés.

Valoriser les vestiges?

Les vestiges retrouvés ont été étudiés, analysés et répertoriés. Des données ont été compilées par les archéologues.

Ces informations serviront à produire un document qui sera rendu public l’année prochaine. Ce document permettra notamment de déterminer si les vestiges et les artéfacts qui ne sont pas dans le tracé des travaux de réfection seront enfouis ou s’ils seront valorisés.

Les vestiges qui se trouvent dans la zone des travaux, eux, seront enfouis dans le but de les protéger.

Les travaux d’aqueduc et d’égout

Ces découvertes archéologiques n’auront pas d’impact sur l’échéancier de la réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout, assure Caroline Rondeau. Les travaux sont commencés depuis le 21 mai et devraient se terminer à l’automne.