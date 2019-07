Un épicier de Winnipeg défie la loi et ouvre ses boutiques le jour de la fête du Canada

Même si Munther Zeid fait déjà face à une amende salée pour avoir ouvert ses portes le Vendredi saint, l’épicier entend défier une nouvelle fois la loi provinciale pour ouvrir le jour de la fête du Canada.

« C’est une question de survie pour nous », soutient-il. Il espère du même souffle « rendre le marché plus équitable ».

La loi interdit l’ouverture des épiceries et d’autres commerces de détail certains jours fériés, dont la fête du Canada.

Cette loi inclut toutefois quelques exceptions, dont les commerces de bière, les magasins de cannabis, les restaurants et les magasins d’alcool du gouvernement.

Pour M. Zeid, cette réglementation est un frein à la liberté des gens de choisir ce qu’ils souhaitent consommer lors des jours fériés.

« Les gens veulent pouvoir choisir », s’exclame-t-il, une liberté que l’épicier dit accorder également à ses employés. Ceux-ci peuvent choisir de travailler ou non les jours fériés.

Si on a suffisamment d’employés qui veulent travailler, on ouvre, mais on n’a jamais forcé personne à travailler.

Munther Zeid, épicier