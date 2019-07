Des grévistes s’invitent à la fête du Canada sur les Plaines

Les employés des plaines d'Abraham, en grève depuis une semaine, tenteront de sensibiliser la population à leur cause lundi à l'occasion des célébrations de la fête du Canada à Québec .

Le litige principal avec l'employeur concerne la grille salariale.

Guides touristes, personnel d'entretien et horticulteurs, notamment, réclament des salaires similaires à ceux versés à d'autres employés fédéraux, comme chez Parcs Canada.

Les négociations des derniers jours n'ont pas abouti, comme l'explique Claudia Bellavance, porte-parole des syndiqués.

« L’employeur et le syndicat se sont entendus sur une grille salariale. Malheureusement, les fonds nécessaires ne viennent pas d’Ottawa », souligne-t-elle.

« Et l’employeur ne peut pas assumer la nouvelle masse salariale, donc on attend un dénouement du côté afin de pouvoir appliquer la nouvelle convention et mettre fin à la grève », ajoute-t-elle.

Les employés des plaines d'Abraham sont sans convention collective depuis novembre 2017.