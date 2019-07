Changements de prix pour les autobus municipaux du Grand Sudbury

À compter du 1er juillet, le prix des laissez-passer de 31 jours est passé à 88 $ pour les adultes et 75 $ pour les étudiants.

Il s’agit d’une réduction de 5 $ par mois pour les adultes, et de 9 $ par mois pour les étudiants.

Les laissez-passer pour les personnes âgées, les enfants de 5 à 12 ans et les bénéficiaires d’une pension d’invalidité seront disponibles au même prix de 56 $.

Les adultes et les personnes âgées avec des laissez-passer de 31 jours pourront être accompagnés de quatre enfants de 12 ans ou moins sans frais additionnels.

Transit du Grand Sudbury offre maintenant des laissez-passer d'une journée pour 10 $. Photo : Radio-Canada / Didier Pilon

Toutefois, les usagers qui n’optent pas pour les laissez-passer mensuels verront leur facture augmenter.

Le prix des trajets uniques augmente de 10 cents, pour atteindre 3,50 $.

La municipalité élimine aussi les laissez-passer de cinq et dix trajets pour y substituer une version à six trajets.

Les étudiants et les adultes écoperont ainsi d’une augmentation de 20 cents par trajet, alors que les enfants, les personnes âgées et les personnes vivant avec des handicaps devront débourser 40 cents de plus par trajet.

Les correspondances sont désormais acceptées pendant 90 minutes.

Des réactions mitigées

Personnellement, je suis très heureuse des changements , a indiqué Babs Montgomery, qui détient un laissez-passer de 31 jours. Mes enfants peuvent maintenant embarquer gratuitement quand ils sont avec moi, ce qui me fait économiser beaucoup d’argent chaque mois. Je vais pouvoir en profiter pour amener mes enfants dans plusieurs endroits de la ville cet été.

Toutefois, pour Jacqueline Turpin qui achète des trajets uniques, la nouvelle est moins bien accueillie.

Le prix est fou , s’exclame-t-elle. Un trajet en famille me coûtera 21 $.

Mme Turpin n’est pas certaine si elle achètera dorénavant des laissez-passer mensuels.

Repenser le transport en commun

Selon la Ville, les conseillers municipaux ont approuvé les changements dans le cadre d’une stratégie globale visant à transformer le Transit du Grand Sudbury en un service plus efficace et mieux adapté .

Les résidents ont affirmé haut et fort qu’ils désiraient une structure tarifaire plus flexible , a affirmé Brian Bigger, maire du Grand Sudbury. Non seulement les nouveaux tarifs remercient-ils les utilisateurs fréquents pour leur choix de transport écologique, ils encouragent aussi les autres résidents à prendre l’autobus en leur offrant des choix qui conviennent à de nombreux styles de vie.

La carte du réseau de transport en commun a aussi été entièrement redessinée.

Les nouveaux circuits et horaires entreront en vigueur dès le 23 août.