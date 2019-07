Le Canada célèbre ses 152 ans d'existence

Comme chaque année, Ottawa et la colline du Parlement seront l’hôte de nombreuses activités, notamment deux spectacles, à midi et en soirée.

Le site ne compte qu’un seul point d’accès cette année, devant la Cour suprême, et les citoyens devraient pouvoir y accéder plus rapidement que par le passé, les contrôles de sécurité ayant été revus après que de nombreuses critiques eurent été émises au sujet du temps passé à attendre.

Sous un ciel radieux, on attend ainsi jusqu’à 35 000 personnes dans la capitale nationale. La foule devrait être beaucoup plus importante que les dernières années, qui avaient été minées par le mauvais temps.

Le 1er juillet 1867, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (aujourd'hui la Loi constitutionnelle de 1867) donne naissance au Canada. La nouvelle fédération est politiquement indépendante et comporte quatre provinces : le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et le Québec.

La fête commence avant midi

À Ottawa, les festivités commenceront avec un cercle pour la paix et l'amitié, une cérémonie algonquine, et un concert du carillon de la tour de la Paix.

Une cérémonie protocolaire, avec coups d'artillerie et survol traditionnel des avions Snowbirds et CF-18 des Forces armées canadiennes sera suivie d’un spectacle mettant notamment en vedette l'Orchestre du Centre national des Arts, K'naan, T. Thomason, Les Ballets jazz de Montréal, Karim Ouellet et Shawnee.

En compagnie de son épouse, Sophie Grégoire, le premier ministre Justin Trudeau assistera au spectacle, au début duquel il doit prononcer une allocution, vers 11 h 45.

Les Snowbirds donneront également le coup d'envoi du spectacle du soir, dont feront partie Kaytranada, Marie Mai, Coeur de pirate, Brett Kissel, The Strumbellas, William Prince, Karim Ouellet et K'naan.

Le traditionnel feu d'artifice qui suivra laissera ensuite la place à la musique d'un DJ.

Montréal et Québec ne sont pas en reste

À Montréal, c'est au Vieux-Port qu'auront lieu les célébrations, au Carré Saint-Pierre, à proximité du Grand quai.

Après une cérémonie d’assermentation de nouveaux Canadiens et la dégustation du gâteau de la fête du Canada, activités familiales et animations sont au programme.

Un spectacle suivra à 20 h 30, qui comptera David Usher, Ludovick Bourgois, Brigitte Boisjoli, Mélissa Bédard et KNLO.

Un feu d'artifice illuminera le ciel à 22 h.

À Québec, des activités sont proposées toute la journée sur la terrasse Dufferin et sur les plaines d'Abraham.

Un spectacle de King Melrose à 20 h au kiosque Edwin-Bélanger sera suivi d’un feu d'artifice.

Parcs Canada souligne par ailleurs qu'en ce 1er juillet, l'admission aux lieux historiques et aux parcs nationaux est gratuite.