Les fauteuils des maires, une tradition disparue et presque oubliée à la Ville de Québec

La vie de journaliste est souvent parsemée de petites périodes d'attente. Alors que des journalistes et moi étions regroupés près du salon privé du maire, j'ai remarqué cette chaise qui semblait bien seule au fond du corridor. C'est l'attaché de Régis Labeaume, Paul-Christian Nolin, qui me raconte qu'il fut un temps à Québec où chaque nouveau maire se faisait sculpter un fauteuil avec lequel il repartait une fois son mandat terminé.

Paul-Christian Nolin gravite à l'hôtel de ville depuis de nombreuses années. En plus de travailler avec le maire Labeaume depuis 11 ans, il en a côtoyé d'autres, parfois après leur passage à la mairie.

Quand le maire Gilles Lamontagne est décédé, me raconte-t-il, il a légué sa chaise aux archives de la Ville de Québec. Dans son cas, il s'agit d'un fauteuil, déjà plus moderne, sur roues. Toujours sculpté dans le bois, on peut d'ailleurs apercevoir l'usure du temps.

Mais quelle est l'histoire de cette chaise? Qui l'a fabriquée? Combien a-t-elle coûté aux contribuables de la Ville de Québec?

La chaise sur roues de Gilles Lamontagne Photo : Radio-Canada

Mes premières discussions avec l'archiviste de la Ville de Québec, David Tremblay, sont infructueuses. Il n'y a pas de traces dans les archives de l'achat d'un fauteuil à l'époque de Gilles Lamontagne, maire de 1965 à 1977.

Lucien Borne

Après avoir contacté d'autres historiens, dont Réjean Lemoyne, je tombe sur la piste de Louis Borne, petit-fils de Lucien Borne, maire de la Ville de Québec entre 1938 et 1953.

Dans son sous-sol, on retrouve le fauteuil qui a appartenu à son ancêtre. Un fauteuil sculpté lui aussi dans un seul bloc de bois. Les armoiries de la Ville y sont gravées en latin. La chaise possède deux petites chaînes de chaque côté pour abaisser le dossier. C'était assez moderne pour l'époque , souligne Louis Borne.

Cette chaise appartient au petit-fils de Lucien Borne. Le revêtement en cuir rouge n'est pas celui d'origine. Photo : Radio-Canada

Il n'a pas connu son grand-père, décédé deux ans avant sa naissance. Mais la chaise fait partie de sa vie depuis toujours. Elle a toujours été chez nous. Étant jeune, on restait en appartement. Elle était dans le passage. Quelques fois à Noël, on s'en est servis pour recevoir le père Noël , se remémore l'homme, le regard brillant.

Son père lui a légué à sa mort. La chaise a ensuite passé plusieurs années dans le commerce de Louis Borne. Il a souvent eu des offres d'achat, dont une de l'ancien maire de Beauport, Jacques Langlois. Il les a toutes refusées. C'est un souvenir familial qui n'a pas de prix.

Contrat de 1928

Quelques semaines après cette rencontre, l'archiviste David Tremblay me rappelle. En y regardant de plus près, il a retrouvé un vieux contrat de 1928 qui concerne la fameuse chaise du corridor de l'hôtel de ville de Québec. On découvre qu'elle a appartenu au maire Joseph-Oscar Auger, élu cette année-là et connu pour avoir orchestré une refonte complète de l'administration de la Ville.

À peine deux semaines après son entrée en fonction, il reçoit l'aval du comité administratif qu'il préside [ancêtre du comité exécutif] qui recommande au conseil municipal l'achat de deux fauteuils pour le nouveau maire au coût de 700 $.

Est-ce que ça veut dire que le maire d'avant est parti avec sa chaise et qu'il lui en faut une? , s'interroge David Tremblay. C'est une hypothèse , avance-t-il.

David Tremblay soupçonne que cette tradition existait déjà avant 1928 à l'hôtel de ville, mais impossible de le dire avec certitude. Avant cette période, il y avait peu de traces des contrats octroyés par les élus dans les archives.

Suite et fin

Le maire Jean Pelletier (1977 à 1989) a également eu sa chaise. Fait intéressant, elle a été faite sur le même modèle que celle de son prédécesseur Lamontagne.

Le fauteuil est sur roues, sauf que les armoiries de la Ville y sont gravées en français cette fois. Jean était très attaché à ses choses, c'est pour cela qu'on l'a ramenée à la maison , explique son épouse, Hélène Bherer.

Le fauteuil de Jean Pelletier. Il sera remis à la Ville d'après son épouse. Photo : Radio-Canada

Durant son mandat, la chaise du maire était installée non pas dans la salle du conseil municipal, mais dans son bureau à l'hôtel de ville. Jean Pelletier l'a gardée jusqu'à sa mort.

J'ai l'intention de la retourner à la Ville, parce que c'est le patrimoine de la Ville. Je ne veux pas que la chaise se promène , affirme Mme Bherer qui souligne que ce bien lui rappelle que de bons souvenirs.

La suite de l'histoire s'arrête ici. Quand son successeur, Jean-Paul L'Allier, arrive en poste en 1989, il met fin à cette tradition par principe, raconte son épouse Johanne Mongeau. Il aura néanmoins une chaise, plus conventionnelle en cuir sur roues, sans sculpture et sans armoiries.

Jean-Paul L'Allier est quand même reparti avec son fauteuil à la fin de son mandat de 16 ans. Il trône toujours dans sa maison de l'île d'Orléans qu'il a quittée en 2016, emporté par une courte maladie.

La chaise de travail de Jean-Paul L'Allier était bien différente de celles de ses prédécesseurs. Photo : Radio-Canada

Tradition britannique

Cette tradition à la Ville de Québec tire ses origines du régime parlementaire britannique.

C'est à partir du 17e siècle, en Grande-Bretagne, que les présidents du parlement, que l'on désigne alors comme des orateurs, quittent avec leurs fauteuils qu'ils se sont fait sculpter , précise Frédéric Lemieux, historien de l'Assemblée nationale. Le plus ancien remonte aux années 1640, selon lui.

Au Québec, une pratique semblable a eu lieu entre 1880 et 1970 à l'Assemblée nationale.

Celui que l'on aperçoit toujours au Salon bleu est le tout dernier commandé par Jean-Noël Lavoie, député libéral et président de l'Assemblée nationale entre 1970 et 1976.

L'Assemblée nationale, elle aussi, possède son fauteuil en bois sculpté. Photo : Radio-Canada

Comment les villes se sont-elles approprié cette pratique? Les municipalités détiennent leurs pouvoirs par une loi du parlement , rappelle l'historien. Elles sont les premières instances du pouvoir dans les villes. Il apparaît tout à fait légitime que les hôtels de ville soient beaux, qu'il y ait un minimum de décorum et que le maire occupe une position proéminente , ajoute-t-il.

Frédéric Lemieux se désole de l'absence d'informations concernant cette tradition à la Ville de Québec, faute de moyens. C'est une perte sur le plan du patrimoine et sur le plan artistique , souligne-t-il.

Il se réjouit toutefois de voir que les chaises des maires Lamontagne et Pelletier vont retourner aux archives.