Le dessinateur argentin Guillermo Mordillo est mort

Nous sommes très tristes de confirmer que M. Mordillo est décédé dans la nuit du 29 au 30 juin , a indiqué une porte-parole de la société Rubinstein, établie aux Pays-Bas et détentrice de droits sur son oeuvre.

Ses illustrations sont imprégnées d'un humour noir qu'il définissait lui-même comme « la tendresse de la peur ».

L'une des oeuvres les plus diffusées à l'annonce de sa mort sur les réseaux sociaux en témoigne : elle représente un homme emmené sans ménagement par des policiers, alors qu'il vient de repeindre le toit de sa maison de grandes vagues roses, dans une rue aux villas uniformément et désespérément grises.

Les gens me demandent parfois comment me vient une idée. C'est clair pour moi : les idées sont comme des papillons, elles volettent de façon fugace et j'essaie de les attraper.

Extrait d'une entrevue donnée par Guillermon Mordillo en 2011