Soins aux aînés : des communautés de l'Est de l'Ontario face à des choix « déchirants »

Le gouvernement ontarien a éliminé deux fonds destinés au financement des maisons de soins de longue durée, soit la prime de conformité structurelle et le fonds de transition des hauts salaires. Ceux-ci existaient depuis une vingtaine d’années et étaient considérés comme faisant partie du financement essentiel de ces résidences.

Le comté de Renfrew héberge deux résidences de soins de longue durée, le Manoir Bonnechere à Renfrew et le Miramichi Lodge à Pembroke, pour un total de 340 lits.

Selon le président du Comité des services de santé du comté de Renfrew et maire d’Admaston-Bromley, Michael Donohue, les compressions ont créé un trou de 175 000 $ dans le budget de 2019. Ce manque à gagner va augmenter à 366 000 $ en 2020.

Nous ne pourrons pas trouver des mesures pour augmenter l’efficacité administrative qui permettraient de combler ce trou-là. Ces fonds sont utilisés pour les services de première ligne, pour les soins infirmiers offerts aux personnes âgées , a déclaré M. Donahue.

Le comté devra décider si les taxes foncières seront utilisées pour combler le manque à gagner ou si les services devront être réduits dans les résidences de soins de longue durée.

De leur côté, les employés évaluent si les coupes peuvent être effectuées avec le moins de répercussions possible pour les résidents.

Nous allons avoir des décisions déchirantes à prendre dans notre comté. Michael Donohue, président du Comité des services de santé du comté de Renfrew

Par ailleurs, le comté de Renfrew et le comté voisin de Lanark ont pris l’initiative d’écrire au gouvernement provincial à propos de la situation.

« Refiler le fardeau » aux contribuables

Perth subit également les contrecoups des compressions provinciales. À la résidence Lanark Lodge, une infirmière qui a pris sa retraite n’a pas été remplacée et la direction évite le plus possible les heures supplémentaires.

Lanark Lodge est une résidence de soins de longue durée de 163 lits. Photo : Google Streetview

On ne peut pas maintenir les services sans refiler le fardeau aux contribuables , a soutenu la directrice par intérim Jennie Bingley.

La nouvelle ministre « à l’écoute »

De son côté, la nouvelle ministre des Soins de longue durée, Merrilee Fullerton, a indiqué que son gouvernement a augmenté de 72 millions de dollars le financement des soins de longue durée, et ce, dans le but d’augmenter la capacité d’accueil et de réduire la bureaucratie.

La nouvelle ministre ontarienne des Soins de longue durée, Merrilee Fullerton Photo : La Presse canadienne

Nous tentons de réduire le fardeau réglementaire pour faire en sorte que ce soit plus facile pour les résidences d’obtenir du financement flexible pour qu’elles puissent dépenser leurs fonds selon leurs besoins , a-t-elle dit.

Je suis à l’écoute et je veux entendre nos partenaires. Merrilee Fullerton, ministre ontarienne des Soins de longue durée

Nous voulons travailler ensemble et collaborer avec nos résidences de soins de longue durée afin de nous assurer que nous répondons aux besoins de nos patients et de nos familles , a conclu la ministre Fullerton.

Avec les informations de Matthew Kupfer de CBC