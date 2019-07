Jour de fête sous le soleil dans la capitale du Canada

De nombreuses rues seront fermées au centre-ville de la capitale nationale, afin de faciliter l'accès piéton aux différentes activités.

La journée s'annonce chaude, avec un maximum prévu de 29 degrés Celsius, et ensoleillée, selon Environnement Canada.

Plusieurs rues seront fermées le 1er juillet, lors de la fête du Canada. Photo : Patrimoine canadien

Les autorités recommandent de se rendre sur la colline du Parlement en transport en commun pour éviter la congestion et les rues fermées. Les autobus d'OC Transpo et de la Société de transport de l'Outaouais (STO) sont d'ailleurs gratuits aujourd'hui. Des bus-navettes font également gratuitement le lien entre les principaux sites des festivités.

Des stations de vélos sont également disponibles au parc Major's Hill, à la Cour suprême et au Musée canadien de l'histoire.

Le premier ministre prend part à la fête

Pour sa part, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, participera à un rassemblement organisé par l'Association communautaire de Riverside-Sud en début de journée.

M. Trudeau et sa femme, Sophie Grégoire-Trudeau, assisteront par la suite au spectacle du midi de la fête du Canada sur la colline du Parlement. Le premier ministre prononcera un discours lors de l'événement.

Le couple sera accompagné du ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez.

À 20 h, un spectacle sur la colline du Parlement – diffusé à la télévision de Radio-Canada – mettra en vedette Cœur de pirate, Brett Kissel, Marie Mai, The Strumbellas, Crystal Shawanda, Karim Ouellet, William Prince et K’Naan. La fête sera animée par Pierre-Yves Lord et Angeline Tetteh-Wayoe.

Des vols de démonstration

L'Aviation royale canadienne présentera cinq vols de démonstration au cours de la journée.

Les Snowbirds ainsi qu'un CF-18 Hornet voleront au-dessus de la colline du Parlement, alors que des avions Hercule survoleront des foules rassemblées à Wellington, Cornwall et La Pêche.

Pendant ce temps, à Belleville, la foule recevra la visite d'un hélicoptère CH-146 Griffon.

Un total de 37 vols de démonstration de la fête du Canada sont prévus au pays.

Le traditionnel feu d'artifice

Pour terminer la journée, le feu d'artifice s'élancera vers 22 h. Le parc Major's Hill demeure un bon endroit d'observation, de même que le long de la rivière des Outaouais, ainsi que l'anneau central du boulevard de la Confédération, qui borde la rue Wellington, l'avenue MacKenzie, la promenade Sussex et la rue Laurier à Gatineau.