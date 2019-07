Triathlète morte à Mont-Tremblant : un récit « vague et mystérieux », déplore son mari

Le mari de la triathlète qui a perdu la vie à Mont-Tremblant dimanche dernier dénonce le récit « vague et mystérieux » de sa mort, et lance un appel aux témoins.

Ken, le mari de Jill Levy Morris, demande à tous ceux qui ont pu être témoins de la mort de sa femme, et mère de deux enfants, de l'aider à faire la lumière sur cette affaire.

Les événements remontent à dimanche dernier. Vers 13 h ce jour-là, Ken Morris reçoit un appel lui demandant de se rendre à la tente médicale du site de l'événement Ironman 70.3 à Mont-Tremblant, dans les Laurentides.

Ayant suivi la progression de son épouse, âgée de 46 ans, sur son téléphone portable, il savait qu'elle avait déjà effectué le dernier passage de la portion de 90 kilomètres de vélo.

À ce moment-là, la triathlète, venue de Floride, comptait 3 heures et 45 minutes de course et avait une demi-heure d'avance sur son objectif. Il lui restait 9 kilomètres de vélo avant d’entamer la partie de course à pied.

Sans trop s'inquiéter, Ken Morris a alors supposé qu'elle avait eu un accident mineur.

« Je pensais qu'elle avait probablement des égratignures, des ecchymoses ou quelque chose du genre », a-t-il déclaré à CBC News. « Quand je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré deux femmes – mais pas Jill. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose clochait. »

Les femmes lui ont dit qu'il ne pouvait pas encore voir sa conjointe et l'ont fait asseoir jusqu'à l'arrivée de deux hommes, environ une demi-heure plus tard. Ils lui ont alors annoncé que sa femme était morte.

« Naturellement, je suis devenu fou », a-t-il confié.

« Problèmes médicaux »

« Ils ont dit qu'il s'agissait de problèmes médicaux, a poursuivi M. Morris. C'est quelque chose de fâchant, parce que c'est très vague et mystérieux. »

Il a ajouté que les responsables de la course lui avaient laissé entendre que Jill avait peut-être eu une crise cardiaque ou un autre incident coronarien durant la course. Ils lui auraient dit que son malaise l'avait fait dévier dans la trajectoire d'un véhicule d'assistance à la course.

Ce n'est que quelques jours plus tard qu'il a appris qu'elle était morte après avoir été écrasée sous les roues d’un véhicule.

« À ce jour, je ne sais pas encore s'ils la traitaient pour ça, ou pour un traumatisme – ou autre chose », a déploré Ken Morris.

En effet, dans un bref message adressé à leur groupe Facebook quelques heures après la fin de la course, en date du dimanche 23 juin, les organisateurs d'Ironman 70.3 ont indiqué que la mort de Jill était due à des « problèmes médicaux ».

« Par respect pour l’intimité de la famille, nous n’émettrons pas d’autre commentaire », conclut le message.

Les responsables de l’événement n’ont pas changé de position : la division des relations publiques de la World Triathlon Corporation à Tampa Bay, en Floride, renvoie toutes les questions aux « autorités locales ».

Lors d'une brève conversation téléphonique avec CBC News vendredi, Dominique Piché, directeur de la course à Mont-Tremblant, a déclaré qu'il ne pouvait en dire plus, le décès de la triathlète faisant l'objet d'une enquête.

Heurtée par un véhicule

Après s’être entretenu avec des responsables, Ken Morris a appris que sa femme avait souffert d'un malaise lors de l’ascension de la rue Duplessis, au kilomètre 87,5 du parcours cycliste.

C’est là qu’elle serait entrée en collision avec l'un des deux véhicules de course qui sortait de l’accotement pour rejoindre la chaussée. Le véhicule n'aurait pas pu l'éviter.

Selon ce que des témoins ont déclaré à la police de Mont-Tremblant, la triathlète était pâle et avait l'air malade. « Une enquête est en cours pour savoir exactement ce qui s'est passé », a déclaré le porte-parole de la police, Alexandre Boucher.

« La femme a dévié de sa trajectoire et a heurté un véhicule de course qui venait dans la direction opposée », a ajouté M. Boucher, précisant que le conducteur du véhicule ne fera face à aucune accusation.

Le coroner exclut les problèmes cardiaques

Ce n'est que mercredi, trois jours après l'accident mortel, que Ken Morris a reçu un appel du coroner québécois et appris ce qui avait tué sa femme. « La cause officielle du décès est la compression thoracique, plusieurs organes internes ayant été écrasés lors de l'impact », a-t-il déclaré à des amis et à la famille sur les réseaux sociaux.

Il n'y avait absolument aucune preuve de problèmes pulmonaires ou cardiaques d’impliqués dans la mort de Jill. Ken Morris

Selon des théories qui circulent sur les médias sociaux, Jill pourrait avoir été déshydratée ou bien elle souffrait d'une autre maladie causée par un surmenage. Mais Ken Morris n'en croit rien.

La journée de course avait été ensoleillée, mais pas trop chaude – environ 26 degrés Celsius. « Elle pratique les Ironmans et les demi-Ironmans depuis longtemps, dont une course d'endurance de 80 km en janvier dernier. Elle sait exactement comment hydrater son corps en conséquence », a-t-il justifié.

Physiothérapeute devenue clinicienne spécialisée en informatique, Jill Levy Morris était mère de deux garçons. Photo : Courtoisie : Kimberly Cooper/Donna Sadkin Silver

Avant de quitter Mont-Tremblant, Ken s'est rendu à l'endroit précis où sa femme avait été tuée. « J'ai vu cette côte, a déclaré Morris. Je ne dirais pas que c'est raide. C'est probablement une côte moyenne, comparée au reste du parcours. »

« Est-il possible qu'elle ait fait certains mouvements pour essayer de gravir la colline? C’est possible. Mais ce qui me tue, c'est que le conducteur a eu tout le temps de la voir », a-t-il déploré.

La route Duplessis était fermée à la circulation, à l'exception des véhicules de soutien à la course, au moment du décès de Jill. Le ton de Ken est mesuré, mais il est furieux contre les officiels de la course qui ont autorisé les équipes de nettoyage sur le parcours alors qu’il y avait encore de nombreux cyclistes sur la route.

« Vous ne pouvez pas utiliser des véhicules de service sur les routes lorsque les cyclistes arrivent dans les deux sens. Vous ne pouvez pas », a-t-il tranché. « C’est une zone fermée où [les organisateurs] sont responsables de la situation. Les cyclistes, les nageurs et les coureurs doivent être protégés à 100 %. »

Appel aux témoignages

Physiothérapeute devenue clinicienne spécialisée en informatique, Jill Levy Morris était mère de deux garçons – Benjamin, 13 ans, et Zachary, qui a eu 17 ans deux jours après le décès de sa mère.

« C’était la personne la plus dévouée, honnête et travailleuse que je connaisse, a déclaré son mari. Elle pouvait faire 10 000 choses en 24 heures, et si elle devait en faire 20 000, elle le faisait. »

Son mari a été réticent à parler aux journalistes, mais il espère qu’en agissant de la sorte, un témoin indépendant – autre que les conducteurs des deux véhicules d'assistance qui était garés sur place – se présentera pour signaler ce qu'il a vu.

Pour l'heure, seulement trois personnes ont témoigné – tous des opérateurs de véhicules, souligne M. Morris dans une publication sur le compte Facebook d'Ironman 70.3 Mont-Tremblant.

« Cela ne la ramènera pas, cela ne changera pas le fait que ces véhicules étaient là où ils n'auraient pas dû être, et que le conducteur était en mouvement alors qu’il n'aurait pas dû l'être », a précisé Ken Morris.

« Mais j'aimerais vraiment juste voir s'il y a un moyen de reconstituer exactement ses dernières secondes et de comprendre comment cela s'est passé. »

D'après un texte de Loreen Pindera.