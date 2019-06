Quels sont les chantiers à venir à Montréal?

Cet été, à Montréal particulièrement, les chantiers sont nombreux. Les cônes orange se multiplient et agacent les automobilistes, qui doivent composer avec de nombreux détours. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter.

« On souhaite remplacer 260 km de routes cet été à Montréal. C’est l’équivalent d’une municipalité de taille moyenne », explique Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

Il ne s’en cache pas, les difficultés sont nombreuses pour les usagers de la route. « C’est un défi sur le plan de la logistique, de la coordination », reprend-il, à quelques mètres du chantier de la réfection du viaduc Berri.

Au niveau des rues Sherbrooke et Berri, la Ville de Montréal vise à rendre plus agréable et sécuritaire ce pont et ses alentours, qui vont être revus, avec notamment le réaménagement et l’élargissement des trottoirs, mais aussi l’implantation de verdure et de mobiliers urbains.

La réfection du viaduc Berri et de ses alentours va coûter plus de 8 millions de dollars. Photo : Radio-Canada

Plus d’une vingtaine de projets majeurs d’ailleurs prévus dans la métropole cette année. Il y a par exemple la réfection du boulevard Pie-IX, dont l’échéance est prévue pour décembre 2022, avec l’arrivée du prochain SRB-Pie IX, ou encore la réfection de la Plaza Saint-Hubert.

Les cônes orange, on en pour une dizaine d’années encore à Montréal. Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal

Au centre-ville, les travaux sont également nombreux, provoquant la colère de nombreux automobilistes, qui ne le cachent pas.

« Le trafic, la construction, en plus la chaleur, ça se passe vraiment mal », lance l'un d'eux. « C'est un fiasco, c'est incroyable », peste un autre, alors qu'un conducteur de taxi évoque « le stress » de rouler dans la métropole.

Outre le réaménagement de la rue Sainte-Catherine, on retrouve les chantiers de l'échangeur Turcot, qui doit se conclure à la fin de l'année 2020, ou encore du Réseau express métropolitain (REM), qui comprendra trois stations au cœur de Montréal (Édouard-Montpetit, McGill, Gare Centrale).

Plus au nord, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, la construction de cette infrastructure est également en cours, avec l'installation, depuis plusieurs semaines, d'impressionnants blocs de béton qui accueilleront les rails de ce métro léger automatisé.

Le chantier du REM a débuté il y a plus d'un an. La mise en service devrait commencer fin 2021. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

« C’est une grande année de travaux pour nous », souligne Jean-Vincent Lacroix, porte-parole de CDPQ Infra, en charge de ce projet qui comprendra 26 stations réparties dans la grande région montréalaise.

Les premiers véhicules de ce mode de transport électrique circuleront par ailleurs dès la fin 2021 sur la Rive-Sud. Le REM empruntera également des rails qui seront prochainement installés sur le nouveau pont Samuel-de-Champlain, qui vient d’être inauguré.