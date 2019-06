Les parcs provinciaux du Manitoba sont bondés

Vers 13 h dimanche, il fait 31 degrés Celsius sur la plage de Saint-Malo. Des centaines de vacanciers, aussi bien des jeunes, des aînés que des familles profitent du soleil tapant et de l’eau du lac pour se rafraîchir.

C’est une fin de semaine formidable. Le temps est magnifique, le soleil est chaud et l’eau est bien fraîche , lance Darcy Wall, qui est venu avec sa femme, ses enfants et la petite famille de sa sœur.

Nous habitons à Niverville, alors c’est tout près pour nous. On a grandi en train de camper ici, c'est familier , dit-il. On est arrivé tôt, vers 10 h. Il y avait beaucoup de place à ce moment-là, mais maintenant c’est tout à fait bondé .

Le parc a dû avoir recours à un stationnement d’appoint pour accueillir tous les visiteurs. Dans le camping, il y a souvent quatre ou cinq tentes par terrain.

« Très occupé »

Cet achalandage est accablant pour le détenteur d’une place de camping saisonnière, Brad Mastervick. Celui-ci vient à Saint-Malo depuis 22 ans.

C’est très occupé, ça a été détruit. Voilà 10 ans, un article disait que Saint-Malo c'est une perle. Maintenant, la circulation est bloquée jusqu’à l’autoroute et l’attente est longue. Il n’y a pas de place sur la plage , lance-t-il.

Les tables de pique-nique sont toujours prises. On a dû venir à 8 h du matin pour avoir une table. Si on avait attendu 11 h, il n’y en aurait plus , renchérit-il. Il aimerait voir une limite au nombre de visiteurs du parc.

Pour Janica Marion, dont la famille gère le service de location d’embarcations de plaisance du lac, le parc a toujours été populaire auprès des vacanciers. C’est aussi l’avis de sa collègue Alexa Harvey.

De gauche à droite : Alexa Harvey, Janica Marion et Autumn Banville. Photo : Radio-Canada

Ça a toujours été occupé. On voit qu'il y a plusieurs sortes de personnes de toutes sortes de cultures, c’est vraiment un village multiculturel , lance cette dernière.

C’est pas juste le Manitoba. On a vu la Russie aujourd'hui, ils nous parlent, c’est vraiment intéressant , précise Janica Marion.

La plupart des terrains de camping des parcs provinciaux sont pris ce week-end, a indiqué plus tôt cette Elizabeth Ostrop, gestionnaire des services récréatifs et d’éducation à Parcs Manitoba.

Vendredi matin, le site de réservation des terrains de camping dans les parcs provinciaux indiquait qu’il restait uniquement quelques places dans le parc Paint Lake, situé au sud de Thompson, ainsi que dans le parc provincial Asessippi, qui se trouve à l’ouest du parc du mont Riding.