Plusieurs ménages toujours sans logement au 1er juillet

« Avec la baisse généralisée du taux d'inoccupation dans la plupart des villes du Québec, on a un nombre important de gens qui se sont trouvés en difficulté, qui ont fait appel au service d'aide. On parle de plus de 450 ménages », a souligné à Radio-Canada Véronique Laflamme, porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain ( FRAPRUFront d’action populaire en réaménagement urbain ).

La pénurie touche surtout les familles à faible revenu qui cherchent de grands logements. À Montréal, 12 ménages sont actuellement hébergés par l’Office municipal d’habitation de Montréal ( OMHMOffice municipal d’habitation de Montréal ).

« Lundi, on prévoit en avoir une vingtaine et on suit aussi une quinzaine d’autres, qui affirment pour l’instant avoir un plan B, mais on ne sait jamais », confie Mathieu Vachon, porte-parole de l’ OMHMOffice municipal d’habitation de Montréal .

Ce dernier confie que l’Office a reçu trois fois plus d’appels que l’an dernier, mais que la situation n’est pas aussi critique que lors de la crise du logement qui a sévi dans la métropole au début des années 2000.

Craig Sauvé, conseiller associé à l’habitation au comité exécutif indique que la Ville, « a les ressources adéquates pour prendre en charge tout le monde qui est venu au service de référence. On a prévu le coup, on a réservé des chambres pour eux. Tout le monde va être pris en main – personne ne va être laissé dans la rue »,

Pour d’autres, comme Angélique, il aura fallu se résoudre à opter pour le plan B et opter pour la colocation à défaut d’avoir trouvé son propre logement. « Dans les visites on était une dizaine de personnes à visiter en même temps alors c'est la course : premier arrivé, premier servi. Ou c’est celui qui a le meilleur crédit, mais moi j'ai pas encore de crédit de bâti. Je suis jeune », a-t-elle confié à Radio-Canada.

