Attention aux déménageurs « du mois de juin »

Lucrative est l’industrie du déménagement, particulièrement lors du premier week-end de juillet. S’improvisent alors des déménageurs qui ont comme unique but de faire de l’argent, et ce, peu importe si cela doit se faire aux dépens de leurs clients.

L’Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie (ACEF) met en garde la population quant aux subterfuges souvent utilisés par ces compagnies frauduleuses.

Vérifiez qu’elles ont au moins une assurance et que vous n’avez pas entre les mains qu’un numéro de téléphone, parce qu’un cellulaire, on peut jeter la carte SIM. S’il y a un problème, il faut que vous puissiez avoir des recours contre ces gens-là , prévient la coordonnatrice Sylvie Bonin.

Selon le propriétaire de Déménagement Roy et Martineau à Sherbrooke, le métier de déménageur n’en est plus un saisonnier dorénavant, tellement la demande est grande.

Les baby-boomers se retirent de leur maison. Aussi, les taux d'intérêt sont favorables et il y a un taux de vacation assez élevé. Le monde a le choix à Sherbrooke pour déménager d'une place à une autre , soulève Robin Collard.

Prévoyance

Afin de pouvoir utiliser les services de professionnels, mieux vaut s’y prendre d’avance et réserver une plage horaire le plus rapidement possible.

Au mois de juin, malheureusement, on n'a pas pu prendre autant de déménagements que d'appels reçus, mais ça fait partie de notre métier , souligne Michael Bédard de Déménagement Roy et Martineau.

La forte demande ouvre souvent la porte aux malfaiteurs qui profitent de l’occasion pour abuser de l’honnêteté des gens. L'ACEF Estrie reçoit entre autres des plaintes indiquant que des entreprises sans scrupule exagèrent les tarifs à cette période.

L’Association rappelle l’importance d’être vigilants pour ne pas tomber dans le piège des prix sous-jacents, mal indiqués, tels que les frais supplémentaires pour transporter miroir, télévision, matelas, par exemple.