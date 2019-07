Il y a 150 ans, la colonisation de l’arrière-pays dans l’Est-du-Québec

Qu'ont en commun Baie-des-Sables, Sainte-Angèle-de-Mérici, Saint-Donat-de-Rimouski et Saint-Ulric? Ces municipalités sont de celles qui voient le jour il y a 150 ans, dans l'Est-du-Québec. La colonisation des terres est alors propulsée par l’Église, l’exploitation forestière et le développement du chemin de fer.

La création d'un évêché en 1867 dans la région, c'est un événement qui est majeur. Et le rôle de l'évêque de Rimouski va avoir un impact vraiment direct et immédiat sur la création de paroisses dans les cinq à dix années qui vont suivre , explique le professeur d’histoire à l’Université du Québec à Rimouski, Jean-René Thuot.

Comme dans plusieurs petites localités, l’église de Baie-des-Sables représente, encore aujourd’hui, le cœur du village.

L'église a brûlé à deux reprises au village , observe Valmont Santerre, porte-parole des Fêtes du 150e de Baie-des-Sables. Les paroissiens, dans ces années-là… La religion prenait beaucoup de place.

Église Saint-Ulric en 1937 Photo : Courtoisie: Société d'histoire et de généalogie de Matane, Photo SHGM Alb 22.1, 2001_2996

L'essor de l'industrie forestière contribue également significativement à la croissance de ces nouvelles municipalités.

Plus d'une centaine de moulins à scie ouvrent leurs portes entre 1831 et 1891. Ces emplois attirent les colons.

La saison végétative était plus courte et les terres agricoles de très bonne qualité étaient plus rares dans la région , explique Jean-René Thuot. Donc, une des choses qui [soutenait] le mouvement de colonisation, c'était l'exploitation forestière.

Rue principale de Saint-Ulric, vers 1934 Photo : AFP / courtoisie: Société d’histoire et de généalogie de Matane, Photo SHGM Alb58-5_0026, Fonds Yvette Lapointe

Le prolongement du chemin de fer vers l'Est à partir de 1860 accélère le développement de ces villages, comme Sayabec.

C'est ce qui a permis à la compagnie Fenderson d'exporter son bois , raconte le secrétaire du conseil d’administration des Fêtes du 125e anniversaire de Sayabec, Jean-Claude Gagné.

À l'époque, il faut se dire que les automobiles étaient rares. Tout arrivait et partait par le chemin de fer.

La population de Sayabec aurait atteint 3600 habitants à son âge d'or, selon Jean-Claude Gagné. Aujourd'hui, il estime la population à 1750 habitants. À Baie-des-Sables, la population aurait déjà atteint 2000 habitants, selon Valmont Santerre. Aujourd’hui, ils seraient approximativement 660 personnes à habiter la municipalité.

Plusieurs municipalités du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie célébreront leur 150e anniversaire prochainement.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux