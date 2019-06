Les 40e Jeux de l’Acadie sont terminés

La 40e édition de la finale des Jeux de l'Acadie s’est terminée dimanche. Après cinq jours remplis d’émotions, les communautés de Grand-Sault, Drummond, Saint-André et Saint-Léonard ont dit au revoir aux quelque 1500 participants et accompagnateurs.

La délégation hôtesse du Madawaska-Victoria a gagné le Prix de l'amitié, tandis que la délégation Restigouche a accepté le Prix de l'amélioration.

C'est la délégation du Sud-Est qui est repartie avec le plus de médailles (Nouvelle fenêtre) avec 57, dont 28 d'or, suivies des délégations de Kent (42 médailles, dont 13 d'or) et Chaleur (32 médailles, dont 9 d'or).

Les organisateurs dressent un bilan positif des derniers jours.

Bertrand Beaulieu durant la cérémonie de clôture de la 40e finale des Jeux de l'Acadie. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Le président du comité organisateur de la 40e finale, Bertrand Beaulieu, se disait dimanche impressionné des jeunes qu’il a rencontré.

J'ai une grande confiance dans la jeunesse, après ce que j'ai vu (...) [Avec] nos adultes de demain, on va être entre bonnes mains. Bertrand Beaulieu, président du comité organisateur

La journée de dimanche lui a certainement donné une occasion supplémentaire de se réjouir, puisque les compétitions d’athlétisme ont donné lieu à un bel exemple d’esprit sportif.

Des jeunes de la Péninsule acadienne n’ont pas hésité à endosser le maillot de Terre-Neuve-et-Labrador. La délégation venue de loi manquait d’athlètes pour compléter un relais 4 x 100 mètres après plusieurs blessures.

Bertrand Beaulieu estime par ailleurs que les retombées seront importantes pour la communauté qui a accueilli cette 40e édition des Jeux.

On s'était donné comme objectif de laisser un legs à la communauté, et quand on disait ça, beaucoup de gens pensaient à un legs physique, des installations, etc. , explique M. Beaulieu. Mais dans notre philosophie - et je pense qu'on a réussi - c'était de laisser un legs communautaire. Il y a des gens qui on fait du bénévolat, je pense qu'ils vont continuer à faire du bénévolat.

La prochaine finale des Jeux de l'Acadie, la 41e, aura lieu à Saint-Jean dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick, en 2020.

D’après les renseignements de François Le Blanc