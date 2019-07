La réouverture du théâtre de Verdure va encore se faire attendre

Fermé depuis 2014, le théâtre de Verdure, situé au cœur du parc Lafontaine, restera à l'abandon pour encore, au moins, plusieurs mois. Prévue pour l'été 2020, la réouverture de ce site extérieur va être retardée d'un an.

Une « révision du concept » afin de le rendre « le plus optimal possible » justifie ce report, explique la Ville de Montréal, dans un courriel adressé à Radio-Canada.

Les plans et les coûts seront quant à eux rendus publics « cet automne », précise-t-on, après réception de l’avis du comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement du Plateau et d’un comité mixte, formé avec le Conseil du patrimoine de Montréal. Une somme de 7 millions de dollars est néanmoins mentionnée sur un panneau informatif, placé dans le parc Lafontaine.

Décrit comme une « icône montréalaise » avec ses 2500 sièges, ce théâtre de Verdure est laissé à l’abandon depuis sa fermeture, en 2014, en raison de la décrépitude des lieux.

Sur la scène, les trous et les graffitis se mêlent aux canettes laissées par des passants squattant régulièrement les lieux.

De nombreux trous, messages et graffitis remplissent la scène de ce théâtre. Photo : Radio-Canada

Construit en 1956, ce théâtre – dont la programmation était et restera gratuite – a déjà fait l’objet de plusieurs projets. L’ancien maire, Denis Coderre, et son homologue du Plateau, Luc Ferrandez, ont d'ailleurs eu des différends concernant l’avenir de ce site, qui a fait l'objet de consultations publiques en 2016.

Début 2018, une firme d’architecture avait ensuite été mandatée, contre 926 000 $, pour la réalisation de plans. L’été suivant, la Ville avait installé un panneau informatif, devant le site, pour prévenir les citoyens d’une réouverture au public « au plus tôt » en 2020.

Un panneau informatif est installé devant le théâtre de Verdure. Photo : Radio-Canada

Une structure « plus légère » que celle actuelle était évoquée par la conseillère Christine Gosselin, alors en charge de la culture pour l’administration Plante. L’idée étant, depuis les tribunes, de voir le lac, la fontaine – qui ne fonctionne plus – et la rive voisine, tout en retirant les treillis métalliques.

Malgré ce retard, « on sait où on s’en va », assure l’élu Sylvain Ouellet, joint par Radio-Canada, désormais en charge des grands parcs.

Notre vision a déjà été adoptée et on va la maintenir. Ça fait consensus. Sylvain Ouellet, en charge des grands parcs au comité exécutif

Volonté d’un « Jardin du Luxembourg » montréalais L’administration de Valérie Plante a adopté en octobre dernier un plan directeur visant à donner une cure de jouvence au parc Lafontaine. Ancien maire du Plateau, avant de démissionner avec fracas en mai, Luc Ferrandez avait fait part de sa volonté d’en faire un « Jardin du Luxembourg » montréalais, en référence au site parisien. Un horizon de 10 ans avait été défini, avec, au final, une fermeture des voies de circulation traversant ce parc.

Des travaux qui traînent dans le chalet

D’autres retards sont également programmés dans le cadre des travaux de réfection de l’Espace Lafontaine, ce chalet qui est situé devant le lac et qui accueille un restaurant.

Construit dans les années 1950, ce chalet devait subir des travaux de remise aux normes, ainsi qu’une cure de rajeunissement des salles de bains et de la salle des patineurs.

Débuté en avril 2018, ce chantier devait se terminer le 30 novembre 2018, avant de connaître plusieurs problèmes.

Des travaux sont toujours en cours devant l'entrée principale du chalet. Photo : Radio-Canada

En janvier, l’administration Plante avait autorisé une dépense additionnelle de 570 000 $ pour la réfection de ce bâtiment, gonflant ainsi la facture à 4,5 millions. Une fin des travaux était alors programmée pour la mi-juin.

En mai, un rapport du Bureau de l’inspecteur général (BIG) avait par la suite dénoncé le rôle joué par une employée municipale dans le cadre de l’octroi d’un contrat public à l’entreprise de son conjoint.

Finalement, il faudra patienter au minimum jusqu’à la mi-juillet, pour pouvoir accéder librement à ce chalet et aux toilettes, alors qu’il reste encore une rampe d’accès à reconstruire et un pavage à refaire. « Les délais s'expliquent parce que plusieurs corps de métiers sont sollicités pour ce travail », explique Geneviève Allard, porte-parole de l’arrondissement du Plateau.

Par la suite, d’autres travaux « qui n’auront pas d’incidence sur les citoyens » seront encore programmés, comme la peinture des garde-corps métalliques, la correction de déficiences, l’installation de casiers et d’étagères ou encore la finalisation des toilettes, précise l’arrondissement.