Le milieu des affaires fêtera le Stampede de Calgary avec modération

Après de longs débats sur l'oléoduc Trans Mountain et une demande de réduire les taxes foncières, le milieu des affaires se prépare avec modération aux grandes fêtes du Stampede de Calgary.

Dans un climat économique incertain, la célébration annuelle qui inclut un fameux rodéo et des spectacles, l’ambiance semble mesurée.

C’est du moins ce que constate Paddy Sorrenti, un traiteur qui sert les festivaliers depuis 25 ans : « On ne retrouve plus ces dépenses inconsidérées avec des milliers d’invités et des bars sans limites. »

Au contraire, dit-il, les fêtes qu’il prépare aujourd’hui se passeront pour la plupart en journée, avec un petit déjeuner et un déjeuner, mais pas d’alcool. Il y a 10 ans, la moitié aurait eu lieu la nuit.

Scène de rodéo au Stampede de Calgary Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Les compagnies spécialisées dans la décoration remarquent aussi une baisse du nombre de commandes pour des produits westerns destinés aux parties communes ou aux fenêtres des bureaux.

Malgré les difficultés économiques, les « gens retrousseront leurs manches », prédit Sandip Lalli, le PDG de la Chambre de commerce de Calgary.

Une bonne nouvelle étant que même si les chambres d’hôtel se vendent rapidement pour les week-ends, il reste de nombreuses chambres à bon prix en semaine, rappelle le PDG de l’Alberta Hotel & Lodging Association, Dave Kaiser. Une nuitée coûte ainsi 136 $ en moyenne, soit 0,7 % de moins par rapport à l’année dernière.

Le Stampede de Calgary aura lieu du 5 au 14 juillet.