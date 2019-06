L’Association canadienne-française de Regina a un nouveau conseil d'administration

Neuf candidatures avaient été posées pour six postes, dont trois vacants, au sein du conseil d'administration pour un mandat d'un an.

Un seul membre de l'ancienne administration, François Regis Kabahizi, a été élu pour siéger à nouveau.

Les nouveaux membres élus sont : Laurier Gareau

Simon Desjardins

Marc Drolet

André Lapointe

Kymber Zahar

Vanessa Kimana, trésorière, demeure en poste au sein du conseil d’administration. Elle n’a pas eu à participer aux élections puisque son mandat était de deux ans.

Les membres se réuniront dans les prochains jours pour répartir les postes du conseil.

Rapport de la présidence refusée

Outre l'élection des membres du conseil d'administration, la rencontre était l'occasion pour le président de présenter son compte-rendu de l'année.

Le rapport de la présidence a toutefois été rejeté par les membres de l'assemblée lors d’un vote secret.

En présentant le rapport, François Regis Kabahizi a lancé un message aux membres de l’association sur l’importance du dialogue. Il estime que la communauté sera plus forte, plus unie et plus active , malgré toutes les tensions et les plaintes de l’année précédente.

Cependant, plusieurs membres de l’ ACFRAssociation canadienne-française de Regina considéraient que le document n’a pas abordé toutes les controverses de l’année précédente.

[Le rapport de la présidence] ne fait état que de l’avenir, pas de la dernière année. Faites-le s’il vous plaît. Marie-France Kenny, membre de l'ACFR.

Le décompte du vote secret était de 29 en faveur de l'adoption du rapport, 37 contre et deux abstentions.

La rencontre a également été l'occasion d'adopter trois rapports: le rapport financier, les prévisions budgétaires de 2019-2020 ainsi que la cotisation annuelle des membres.

Quant au rapport d’étape sur les travaux du comité de révision des statuts et politiques de l’organisme, une consultation publique avec le comité et la personne qui le chapeaute est prévue.