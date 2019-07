L'évaluation des compétences ainsi que la difficulté des raisonnements mathématiques de l’examen final étaient pourtant adéquates pour des élèves de sixième année du primaire, selon la professeure et chercheuse en didactique et en orthopédagogie des mathématiques au campus de Lévis de l’UQAR, Mélanie Tremblay.

Ce qu’elle juge problématique, c’est le nombre d’étapes que les élèves devaient franchir pour résoudre chacun des exercices de l’examen.

Cette année, les enfants devaient réaliser entre 11 et 26 étapes pour résoudre les six problèmes de l’examen final, soit une moyenne de 20 étapes par mise en situation, dit-elle.

Les années précédentes, précise Mélanie Tremblay, la moyenne était de 12 étapes par problème. Pourtant, le temps alloué à chacun des problèmes, soit une vingtaine de minutes, n’a pas augmenté.

Mélanie Tremblay affirme que pour évaluer les compétences des élèves, il faut pouvoir constater la compréhension des enfants dans plusieurs mises en situation. C’est ce qui explique que chacun des problèmes soit composé d’un si grand nombre d’étapes.

Par contre, elle juge que le nombre d’étapes imposées cette année était beaucoup trop élevé.

Ce qui surprend le plus, c’est le nombre d’étapes à franchir. Pour moi, ce n’est pas nécessaire. À partir du moment où l’élève a réussi à le faire une fois, je devrais me douter qu’il est capable de le faire deux fois ou trois fois.

Mélanie Tremblay affirme que les commissions scolaires ont été avisées qu’un comité allait se pencher sur la révision de l’épreuve de mathématiques. Photo : iStock / mediaphotos

La chercheuse déplore aussi que la grille d’évaluation n’a pas changé et qu’elle manquait de souplesse, malgré la hausse du nombre d’étapes pour résoudre les problèmes. Plus le nombre d’étapes est élevé, plus les élèves risquent de faire des erreurs, dit-elle.

Par exemple, alors que le nombre d’étapes a augmenté, on peut considérer qu’une seule erreur conceptuelle sera considérée comme une erreur majeure et rapidement, […] l’élève sera pénalisé. L’enseignant ne peut pas décider d’enlever seulement deux points au lieu de quatre.

Une semaine chargée

Il y a trois ans, les examens finaux avaient lieu pendant les mois de mai et de juin. Pour offrir plus de temps aux enseignants pour réviser la matière avec les élèves, le ministère a décidé de concentrer les évaluations dans une même semaine, à la fin de l’année scolaire.

Par contre, le nombre de mises en situation, lui, n’a pas été adapté. Mélanie Tremblay soutient qu’il n’est pas nécessaire de soumettre les enfants à un si grand rythme de travail.

Il ne faut pas oublier que l’élève n’est pas qu’évalué en mathématiques. Il y a l’univers social, le français, l’anglais... différentes disciplines. Le rythme d’évaluation est grand en juin. La fatigue s’installe. Lorsqu’on exige de nous de performer sur plusieurs journées, c’est exigeant.

La situation est difficile pour les enseignants aussi, selon elle. Les enfants ont besoin d’un accompagnement plus soutenu pendant une semaine d’évaluation chargée.

Il faut que les enseignants s’assurent de fournir un milieu sécurisant aux élèves pour performer. Mélanie Tremblay, professeure et chercheuse en didactique et orthopédagogie des mathématiques à l'UQAR, campus de Lévis

Le nombre d’examens à corriger est aussi très élevé pendant cette semaine, ajoute Mélanie Tremblay.

C’est la fin de l’année, il fait chaud et les enseignants, qu’est-ce qu’ils doivent faire entre chacune des journées? Ils doivent rapidement évaluer.

Le Ministère à l’écoute

Mélanie Tremblay salue toutefois l’écoute et l’initiative du ministère de l’Éducation. Elle affirme que les commissions scolaires ont été avisées qu’un comité allait se pencher sur la révision de l’épreuve de mathématiques.

Ça aurait pu être fait plus tôt, mais ils sont au courant de la problématique. Mélanie Tremblay, professeure et chercheuse en didactique et orthopédagogie des mathématiques à l'UQAR, campus de Lévis

Le ministère a aussi admis que l’évaluation était trop longue, dit-elle. C’est un premier pas.

Une classe dans une école primaire Photo : Radio-Canada

Mélanie Tremblay est en faveur des examens. Selon elle, il faut seulement changer la manière d’évaluer les élèves.

Trois problèmes plutôt que six seraient suffisants pour évaluer l’ensemble des compétences apprises en mathématiques au primaire.

Elle suggère aussi que les évaluations ne servent pas seulement à donner une note aux élèves, mais qu’elles permettent aussi de développer de nouveaux outils d’enseignement pour améliorer la transition vers le secondaire, notamment.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil