Tous les corps sont prêts pour la plage : le message d’une photographe de Winnipeg

Teri Hofford a donc lancé le projet Suns Out, Tums Out pour célébrer les femmes de toutes les tailles, formes et capacités.

Elle a recruté sept femmes qui ont accepté de poser en maillot de bain. L’une des photographies a été imprimée sur un panneau publicitaire surplombant l’autoroute Pembina et l’avenue Jubilee.

Ce paneau publicitaire mettant en vedette sept femmes très différentes les unes des autres a été installé pendant un mois au coins de l'autoroute Pembina et de l'avenue Jubilee pour promouvoir le positivisme corporel. Photo : Scott Carnegie, Sugar Cube Entertainment

J’espère que ces images permettront à d’autres femmes de se dire "wow cette femme me ressemble et elle est superbe dans son maillot alors je peux l’être moi aussi" , dit-elle.

Marlaine Myk est l’une de ces femmes qui a accepté de poser pour la photographe.

Marlaine Myk fait partie des femmes qui ont accepté de participer à la campagne de positivisme corporel de la photographe Teri Hofford. Photo : Scott Carnegie, Sugar Cube Entertainment

Née avec la paralysie cérébrale, Marlaine Myk explique que sa différence lui a donné des problèmes d’estime tout au long de sa vie.

Pendant trop longtemps, nous nous sommes fait imposer ce à quoi nous étions supposées ressembler et cette image ne correspondait pas avec ce à quoi nous ressemblions , souligne-t-elle.

Nous avons besoin de voir plus de diversité corporelle pour arrêter de condamner nos différences et juste les accepter , conclut-elle.

Avec des informations de CBC