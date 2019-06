Un cas de rougeole au Carrefour Laval

Les personnes qui étaient présentes au Carrefour Laval en fin de journée mercredi dernier pourraient avoir été exposées au virus de la rougeole, prévient le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère explique qu'une personne contagieuse s'est rendue au centre commercial lavallois le 26 juin dernier.

L'appel à la vigilance concerne les personnes ayant fréquenté le corridor et les aires communes à proximité de la porte 2 du centre commercial, ainsi que le comptoir du café Second Cup, entre 16 h et 21 h 30.

Les personnes qui courent des risques de présenter des complications ou leur famille – les bébés de moins d'un an, les personnes au système immunitaire affaibli et les femmes enceintes qui ne sont pas adéquatement vaccinées – sont invitées à communiquer rapidement avec Info Santé 811 pour recevoir une injection d'anticorps préventive d'ici mercredi prochain.

Quant aux autres personnes potentiellement exposées, les autorités leur recommandent plutôt de rester à l'affût de l'apparition des symptômes, qui peuvent mettre une ou deux semaines à se manifester.

Les principaux symptômes de cette maladie hautement contagieuse sont une fièvre importante suivie de rougeurs sur le corps, précise-t-on.

Les employés du Carrefour Laval et les personnes se trouvant dans d'autres milieux possiblement contaminés auraient déjà été pris en charge.

Le ministère de la Santé rappelle que toute personne présentant des symptômes de rougeole devrait limiter ses contacts avec autrui et consulter un médecin après avoir avisé la clinique de son arrivée, car le virus voyage dans l'air par les gouttelettes venant du nez et de la gorge des personnes infectées.

Un malade peut être contagieux dans les quatre jours précédant et suivant l'apparition des rougeurs.