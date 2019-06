Rencontre publique à Rouyn-Noranda sur la zone d'intervention spéciale

Le gouvernement du Québec, qui tient des consultations partout dans la province, affirme que son projet de loi vise à mieux gérer les zones inondables.

En Abitibi-Témiscamingue, 15 municipalités ont été touchées par les inondations printanières.

Une quarantaine de municipalités sont visées par la zone d'intervention spéciale.

La rencontre permettra aux citoyens et aux organismes de s'exprimer sur le projet de décret en question.

Le gouvernement veut notamment imposer un moratoire sur la construction et la reconstruction de bâtiments situés sur les territoires visés par la ZISZone d'intervention spéciale .

Les dernières inondations ont touché plus de 250 municipalités et forcé l'évacuation de plus de 10 000 personnes dans la province.