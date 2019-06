Un festival pour vous montrer comment diminuer le gaspillage

L’événement mettait en vedette des gens soucieux de l’environnement et des produits durables comme des bouteilles d’eau et des ustensiles réutilisables ainsi que des vêtements usagés.

Les deux organisatrices, Jennifer Bertrand et Anna Owusuont, ont été inspirées de leur propre désir de mener une vie plus verte.

L'une des organisatrices de l'événement, Jennifer Bertrand. Photo : Radio-Canada / Scott Neufeld

Je crois que les gens sont de plus en plus sérieux et réalisent que nous ne pouvons plus être passifs. Avec ce festival nous voulons proposer des solutions de rechange aux déchets quotidiens , dit Jennifer Bertrand.

Les organisatrices rêvent déjà à ce que pourrait devenir l’événement. Peut-être le tenir deux fois par année ou encore avoir de plus petits événements plusieurs fois dans l’année. Les gens semblent intéressés alors nous voulons garder notre momentum , explique Jennifer Bertrand.

Faire sa part, une bouchée à la fois

L’un des kiosques du festival présentait la fondation Leftovers.

Le groupe de bénévoles récupère des aliments destinés aux sites d’enfouissement, mais qui sont encore bons à la consommation. Ces aliments sont ensuite donnés à des organisations qui distribue de la nourriture à ceux qui en ont besoin.

Le service est disponible à Calgary depuis 2013 et à Edmonton depuis 2016. Selon le site web du groupe, environ 250 kilos de nourriture sont ainsi redirigés chaque semaine.

Des événements comme celui-ci aident à faire connaîtres les possibilités. J'espère que notre présence fera mieux connaître notre service et attirera des bénévoles , signale la coordonatrice de la fondation Leftovers, Morgan Allen.

Le programme tente entre autres d’améliorer l’accès aux fruits et légumes, aux produits laitiers et à la viande. Les dons permettent également aux organisations qui en profitent d’économiser sur le budget alloué à l’achat de ce genre de produits.