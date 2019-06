La plage municipale de Chibougamau fermée à cause d'une contamination bactériologique

La décision a été prise cette semaine par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, en coordination avec la municipalité.

L'interdiction a été prononcée à la suite d'une analyse qui a révélé que les eaux de baignade de cette plage n'étaient pas conformes aux normes de qualité bactériologique en vigueur.

Depuis la mi-juin, le ministère de l'Environnement a enclenché le programme Environnement-Plage, qui permet d'analyser la qualité des eaux de baignade dans les municipalités volontaires.

Le programme fait en sorte d'assurer une bonne couverture de la qualité des eaux de baignade , dit la conseillère en communication au ministère de l'Environnement, Sophie Gauthier.

Et d’ajouter que la responsabilité d'offrir de l'eau de qualité aux baigneurs appartient en premier lieu aux exploitants. Il est certain que le fait de participer à cet échantillonnage-là permet de faire un bon suivi et aux gens d'avoir une bonne information sur la qualité des eaux des plages qu'ils fréquentent.

La qualité des eaux de baignades va de la cote A à la cote D. La cote D, la pire note, mène à une proposition de fermeture de la plage.

Les causes qui peuvent entraîner une cote D sont multiples, explique Sophie Gauthier. Ça peut être des eaux de ruissellement après une forte pluie ou des averses très importantes, il y a aussi la présence de colonies d'oiseaux qui peuvent avoir un impact. C'est important de mentionner que selon les conditions locales, une plage peut afficher une cote D et rapidement retrouver une cote de qualité A, B ou C qui sera à ce moment-là satisfaisante pour la baignade.

En Abitibi-Témiscamingue, cinq plages ont adhéré au programme de surveillance cette année.

Il s'agit des plages Kiwanis, du Camp Joli-B et du Centre de plein air du lac Flavrian à Rouyn-Noranda, de la plage du Centre de plein air du lac Beauchamp à Trécesson et de la plage municipale Rotary de Val-d'Or.