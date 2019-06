La communauté burundaise de la capitale nationale se rassemble par le basketball

Chaque samedi, plusieurs dizaines d’enfants ㅡ la plupart d’entre eux d’origine burundaise ㅡ apprennent les rudiments du basketball et pratiquent le sport. Avant la pause de l’été, les organisateurs ont ouvert les portes de leur gymnase à Radio-Canada pour montrer comment les participants se familiarisent avec ce sport tout en tissant des liens étroits avec leur communauté.

Jusqu’à environ 70 enfants prennent part à cette activité en parallèle à l’année scolaire. Parmi eux, il y a des enfants d’immigrants qui arrivent. On les encadre parce que sinon, on a peur qu’ils restent à la maison, sur leurs tablettes ou jouer dans les sous-sols , explique celui qui préside le comité organisateur.

Jean Elysée Mbonankira raconte que l’un de ses collègues de l’Association Urunani Ishaka Gatineau-Ottawa a eu l’idée d’implanter ce programme dans la région. Urunani Ishaka signifie « volonté d'union » en kirundi, la langue parlée par la très grande majorité des Burundais.

M. Mbonankira a d'ailleurs l’intention d’inscrire son association dans l'une des ligues locales à l’automne.

On va finaliser les statuts, on commencera en septembre prochain en jouant dans les matchs de compétition entre les équipes d’Ottawa et de Gatineau , prévoit-il.

Réunir la communauté

Je pense que c’est vraiment formidable , a commenté la mère d'un jeune joueur de 11 ans. Je pense que c’est un travail excellent fait par des bénévoles, des gens de la communauté qui essaie d’encadrer ses enfants qui, pour la plupart, n’avaient jamais touché de ballon auparavant.

Sandra Mutimukeye croit que cette activité favorise le rassemblement de la communauté. Photo : Radio-Canada

Sandra Mutimukeye affirme que l'activité réjouit son fils. Être heureux, ce serait minimiser le sentiment qu’il a. Il aime venir ici. Il apprend des techniques du basketball.

Selon elle, ce rendez-vous hebdomadaire est aussi une occasion pour les parents et les enfants de tisser des liens dans la communauté.

[Ça crée] un sentiment d’appartenance : des enfants qui leur ressemblent, dont les parents se connaissent et qui sont là pour s’épanouir physiquement et pratiquer un sport qu’ils aiment. Sandra Mutimukeye

C’est le cas d’Adil Nkomo, âgé de 13 ans, qui vit à Ottawa. Ici, j’ai rencontré beaucoup de personnes que je connaissais déjà, j’aime ça , dit-il. C’est l’amie de ma mère qui lui a dit que cette activité-là existait. Je suis venu et j’ai commencé à aimer ça, donc j’ai demandé si je pouvais rester.

L’entraîneur Spam Kwizera croit pour sa part que les jeunes qui viennent pratiquer le sport n’apprennent pas que les rudiments du basketball lors de l’activité. Le basket, ce n’est pas seulement le ballon. On apprend aux enfants le leadership, le travail d’équipe et l’entraide , assure-t-il.

Avec les informations d'Ismaël Sy