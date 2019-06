À quatre mois des élections, les Canadiens sont incertains et anxieux, selon un nouveau sondage commandé par CBC News. L'immigration, le coût de la vie, les changements climatiques et le cynisme face à la politique préoccupent les habitants du pays.

Le coup de sonde démontre également que les Canadiens sont incertains de leur opinion dans divers domaines : ils se disent par exemple fiers de la tolérance démontrée par leur pays, tout en affirmant que ce même pays se transforme trop rapidement, et ils estiment que la participation électorale est à la fois un droit et une perte de temps.

Une grande proportion des répondants, 72 %, s'inquiètent de leur avenir et de celui de leur famille. À ce sujet, à peine 6 % sont optimistes, tandis que 22 % ont mentionné être relativement optimistes.

Cet optimisme est plus important chez les immigrants; un peu moins de la moitié d'entre eux disent être optimistes, ou relativement optimistes.

Questionnés à savoir ce qui les inquiétait le plus, 32 % des participants ont mentionné le coût de la vie. Cette proportion était plus importante en Colombie-Britannique et chez les 25 à 44 ans.

De ceux qui s'inquiètent du coût de la vie, 83 % ont évoqué être préoccupés par le prix des produits de base comme la nourriture, l'électricité et l'essence, tandis qu'un peu plus de la moitié craignent la hausse des prix de l'immobilier et leur incapacité à économiser suffisamment d'argent pour leur retraite.

Les changements climatiques représentent la deuxième principale source d'anxiété pour les répondants; 19 % d'entre eux s'inquiètent des transformations environnementales planétaires. Ces craintes étaient plus importantes dans les provinces atlantiques, en Colombie-Britannique et au Québec, ainsi que chez les répondants plus jeunes et plus éduqués.

Chez les nouveaux arrivants, cependant, le fait de décrocher un emploi vient déloger les changements climatiques comme deuxième source d'inquiétude après le coût de la vie. Chez les nouveaux électeurs, les changements climatiques occupent la tête du peloton.

Effectué par Public Square Research et Maru/Blue, le sondage a été mené entre le 31 mai et le 10 juin auprès de 4500 Canadiens, dont 3000 électeurs inscrits ainsi que trois groupes de 500 répondants comptant des gens qui voteront pour la première fois, des nouveaux arrivants, ainsi que des membres des Premières Nations. S'il s'agissait d'un échantillon probabiliste, la marge d'erreur s'établirait à 1,8 point de pourcentage, 19 fois sur 20, pour le groupe de 3000 répondants. Chez les groupes de 500 répondants, la marge d'erreur gonfle à 4,4 points de pourcentage.

Cynisme et désillusion

Les Canadiens ne semblent pas croire que les partis politiques cherchant à obtenir leur appui ont leurs intérêts à cœur, si l'on se fie au sondage. Ceux qui s'inquiètent à propos de l'avenir évoquent d'ailleurs un plus grand cynisme par rapport à la politique.

Quelque 88 % des répondants ont soutenu que les politiciens cherchaient davantage à conserver le pouvoir qu'à poser les bons gestes, tandis que 47 % ont indiqué qu'aucun parti ne s'intéressait à ce qui les préoccupe le plus.

Ce n'est cependant pas l'avis des nouveaux électeurs. Ce sont plutôt les 25 à 65 ans qui jugent ne pas être représentés par les partis politiques.

Une impression selon laquelle les dirigeants sont déconnectés du peuple semble alimenter le cynisme : 78 % des répondants affirment que le pays est divisé entre « les gens ordinaires » et les « élites ».

Malgré tout, les Canadiens croient qu'il est important d'exercer leurs droits démocratiques. La quasi-totalité des répondants (95 %) considère que voter est un devoir civique important. Cet avis est partagé par les répondants autochtones et les nouveaux électeurs, deux groupes qui sont généralement moins nombreux à voter.

Au-delà de cette bonne volonté, toutefois, le tiers des répondants croient que leur vote ne changera rien. Le quart pensent par ailleurs qu'ils ne disposent pas de suffisamment d'informations pour voter de façon éclairée, une proportion qui bondit à 56 % chez les nouveaux électeurs.

Tolérance intolérante

Il ne s'agit pas du seul sujet à propos duquel les réponses des sondés sont conflictuelles; c'est aussi le cas pour les changements climatiques, alors que les deux tiers des répondants soutiennent qu'il s'agit de l'enjeu le plus important, mais la moitié des Canadiens refusent de payer plus de 100 $ en impôts, par année, pour lutter contre la lente transformation de la Terre en planète inhabitable pour l'humain.

Le sondage porte également à croire que les Canadiens sont divisés sur les questions de la diversité et de l'immigration.

D'un côté, 77 % des répondants disent être « fiers de l'ouverture et de la tolérance du pays » et 85 % disent être ouverts à la communauté LGBTQ. Les nouveaux Canadiens sont particulièrement fiers de l'ouverture canadienne (86 %), même s'ils ne sont que 64 % à être ouverts à la communauté LGBTQ.

De l'autre côté, 65 % des participants estiment que « [le pays] est allé trop loin pour accommoder les différents groupes de la société », une déclaration qui regroupe davantage d'adeptes en Alberta et au Québec.

La différence est aussi générationnelle : seuls 40 % des 18-24 ans se disent en accord avec cette déclaration, tandis que la proportion gonfle à 73 % chez les plus de 45 ans.

Par ailleurs, 56 % des répondants disent « craindre qu'accepter trop d'immigrants transforme le Canada ». Un point de vue partagé par 47 % des nouveaux arrivants.

Malgré tout, le coup de sonde commandé par CBC laisse entendre que le pays juge l'immigration de façon favorable, 76 % des répondants estimant qu'il est nécessaire d'en faire davantage pour accroître l'arrivée de travailleurs qualifiés. Et si 60 % pensent que l'origine ethnique des nouveaux arrivants n'est pas importante, seuls 24 % évoquent un trop grand nombre d'immigrants issus de minorités ethniques. Un point de vue partagé, d'ailleurs, par les membres de communautés culturelles.

Des Autochtones non respectés?

Si 80 % des répondants se disent respectés au pays, les deux tiers des répondants des Premières Nations affirment ne pas se sentir respectés, ou jugent que le gouvernement ne respecte pas leur communauté ou leur identité.

Ils sont ainsi 86 % à penser que le gouvernement devrait en faire davantage pour eux. Au sein de la population en général, 69 % des répondants estiment que le Canada devrait offrir une aide plus importante aux Premières Nations.

Les efforts du premier ministre Justin Trudeau en ce sens sont jugés sévèrement : 52% croient qu'il n'accomplit pas un bon travail dans ce dossier, et la proportion passe à 69 % dans le groupe des membres des Premières nations.

Les membres des Premières Nations sondés sont aussi plus nombreux que l'échantillon représentant la population canadienne en général à affirmer que le pays s'est engagé sur la mauvaise voie (62 %, contre 56 %), qu'ils ne parviennent pas à joindre les deux bouts (22 % contre 13 %), ou qu'ils croient que le gouvernement ne prendra pas les bonnes décisions (60 % contre 53 %).

Il y a fort à parier que les enjeux des Premières Nations ne se retrouveront pas à l'avant-scène lors de la prochaine campagne électorale, puisque seulement 9 % des Canadiens affirment que ces dossiers font partie de leurs trois dossiers politiques les plus importants. Les enjeux climatiques, les soins de santé ou le coût de la vie sont beaucoup plus souvent invoqués comme enjeux principaux lorsque viendra le temps de noircir une case sur un bulletin de vote.