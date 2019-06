Festival de Tadoussac : le défi de la cohabitation entre festivaliers et résidents

Des affiches incitant les festivaliers à se déplacer dans le silence et à respecter le voisinage ont été installées par l’équipe du Festival de la chanson de Tadoussac. Il s’agit de l’un des moyens mis en place par l’organisation pour limiter les dérangements occasionnés par l’événement.

Certains secteurs sont plus particulièrement visés par ces affiches, comme les environs de l’auberge de jeunesse et le camping temporaire, qui est situé au cœur d’un quartier résidentiel.

Depuis plusieurs années, ce camping temporaire est aménagé dans le but d’éviter la création de campings clandestins pendant le festival.

Les autres campings étaient pleins à craquer et le festival souhaitait organiser les débordements , affirme Charles Breton, le maire de Tadoussac, qui a aussi été à la tête du Festival pendant plusieurs années.

Des fois, il y a des groupes à pied qui se rendent vers le camping qui rentrent à 3 h du matin et qui jasent un peu fort, ça peut être dérangeant pour ceux qui essaient de dormir , ajoute le directeur général du Festival de la chanson de Tadoussac, Julien Pinardon.

On a des plaintes assez régulièrement, mais ça vient surtout autour de l’auberge de jeunesse et ce n’est pas seulement pendant le festival. Il y a une tendance à la fête assez marquée. Charles Breton, maire de Tadoussac

Spectacle de Marc Déry au Festival de la chanson de Tadoussac Photo : Radio-Canada / Mélissa Marcil

Par ailleurs, les spectacles à aire ouverte se termineront plus tôt cette année et ceux qui prennent fin plus tard auront principalement lieu dans des salles fermées, comme dans le sous-sol de l’église, explique Julien Pinardon.

C’est un défi logistique. Julien Pinardon, directeur général du Festival de la chanson de Tadoussac

Une équipe de sécurité intervient également à l’occasion pour inciter les festivaliers à réduire le bruit.

Quand il y a un party improvisé, par exemple, on va les rencontrer et leur expliquer que la fête est à tel ou tel endroit et qu’on ne peut pas commencer à faire la fête partout , explique Charles Breton.

Selon le maire de Tadoussac, les festivaliers sont compréhensifs et collaborent lorsqu’ils sont interpellés par des membres de l’organisation de l’événement. On discute et ça se passe bien.

Loco Locass au Festival de la chanson de Tadoussac Photo : Radio-Canada / Nadia Ross

Le maire estime qu'entre 3000 et 4000 personnes se rendent à Tadoussac pour le festival. Environ 85 % des gens qui sont au village pendant la fin de semaine y sont pour l’événement, ajoute-t-il.

Évidemment on ne peut pas se faire envahir comme ça par des gens qui veulent fêter sans que ça crée du dérangement, mais en général, il n’y a pas d’exaspération.

Toutefois, empêcher les fêtes n’est pas une option pour le maire. Si on fermait tout à 11 h, on aurait 3000-4000 personnes qui diraient "on ne va pas aller s’asseoir dans la chambre d’hôtel". Il faut poursuivre la fête et l’organiser un peu plus. Si on ne l’organise pas, ça va s’organiser tout seul et ça va être plus difficile.

Un projet pilote pour la cohabitation

Cet automne et pendant l’hiver, la Municipalité sollicitera l’aide de l’organisme Vivre en ville pour favoriser la communication et la collaboration entre les commerces, les organisateurs d’événements et les résidents.

L’objectif est d’encourager la discussion afin de trouver des solutions pour améliorer la cohabitation entre les résidents, les visiteurs et les événements estivaux organisés au village, comme le Festival de la chanson de Tadoussac.

À l’automne, on va asseoir ensemble les organisateurs d’événements à Tadoussac, les propriétaires de bars où il y a des spectacles aussi et où il y a des fois des plaintes, puis les résidents et commerçants , explique le maire.

Des cartes sont distribuées pendant des spectacles pour sensibiliser les festivaliers au respect des artistes. Photo : Radio-Canada / Jean-Louis Bordeleau

Respecter les artistes

En plus du respect des résidents, le respect des artistes est une priorité pour la direction du Festival de la chanson de Tadoussac.

Pendant certains spectacles et dans certaines salles, des membres de l’organisation de l’événement distribuent des cartes pour inciter les gens à ne pas parler pendant les prestations.