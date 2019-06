La force des femmes au Festivoix

CHRONIQUE | Voir Alexandra Stréliski en spectacle, c'est vivre une communion qui passe par le coeur et non par la raison. Sa musique fait appel à nos rêves et souvenirs enfouis, comme si on voyait les moments de notre vie défiler dans un vieux film Super 8.

Seule au piano, la compositrice néo-classique paraît onirique à travers les projections défilant sur et derrière elle, grâce à des rideaux de filets placés entre elle et les spectateurs ainsi qu'au fond de la scène. Très cinématographique, sa musique possède énormément de pouvoir évocateur. Ce n'est pas un hasard si le réalisateur Jean-Marc Vallée fait appel à son talent pour plusieurs de ses films, dont Dallas Buyers Club.

Vivre un spectacle d'Alexandra Stréliski dépasse de loin le simple plaisir d'écouter l’album. Dans la salle, nous étions tous suspendus à ses notes. Jamais je n'avais entendu un tel silence dans une salle. Pas un papier qui craque, pas même un toussotement. De quoi faire verdir d'envie tout comédien de théâtre.

L'artiste a profondément remercié son public et lui a souhaité de pouvoir s'évader en pensées tout au long du spectacle. Par le simple pouvoir de ses notes, Alexandra Stréliski nous mène là où elle veut, à l'instant où elle le veut : nostalgie, sourire, larmes, rêverie, en l'espace de quelques mesures. Si jamais elle repasse dans le coin, allez la voir, sans hésitation.

Mara Tremblay, comme une chère amie

Après le spectacle de la pianiste, Mara Tremblay nous attendait à la scène des Voix acoustiques. Le Festivoix a décidément bien choisi les artistes de cette petite scène qui a trouvé sa niche et un public qui lui sera assurément fidèle, celui des jeunes fans de folk. Mara Tremblay n'avait pas de nouveau spectacle en route, mais lorsque le Festivoix l'a invitée, « je ne pouvais pas refuser », nous a-t-elle raconté.

Mara Tremblay s'accompagne à la guitare et au violon. Photo : Radio-Canada

De toute façon, elle peut jouer tout un groupe à elle seule. Elle s'accompagne à la guitare, joue du violon et même a capella, c'est toujours parfait. Mais le plus grand talent de Mara, c'est de nous procurer cette impression de retrouver une amie avec qui on partage bien des souvenirs et certains grands moments de notre vie. Douce lueur, quand tu nous prends au coeur.

Elisapie Isaac, la voix venue du Nord

La distance entre la scène des Voix acoustiques et celles des Voix libres a été bénéfique pour reprendre un peu mes esprits. Le parterre était plein, comme je l'ai rarement vu. Cette année, le Festivoix a trouvé le filon pour donner à cette scène son trait distinctif en lui offrant les artistes de la musique du monde. Contrairement aux soirs rythmés par la samba, la salsa ou les rythmes africains, c'est à la voix du Nord et des Premières Nations qu'on avait choisi d'offrir la scène : Elisapie Isaac.

Elisapie Isaac est montée sur la scène des Voix libres. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Avec sa chanson Una, elle nous a raconté comment, chez son peuple, il était courant pour une mère de donner son enfant naissant à une proche ne pouvant en concevoir. À travers ses chansons, Elisapie nous dévoile à la fois les beautés et les épreuves de son peuple.

Elle porte de sa voix douce comme la caresse du vent, toutes ces histoires touchantes et émouvantes. Après Alexandra Stréliski et Mara Tremblay, l'artiste inuite a défait d'une seule pichenotte les dernières réserves qui me restaient avec sa sublime chanson Navvaatara. Tour à tour, à leur manière, ces trois femmes fortes ont démontré que c'est par la douceur que l'on peut susciter les plus puissantes émotions.

Un moment qu'on n'est pas près d'oublier.