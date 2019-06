Jeux de l'Acadie : Madawaska-Victoria remporte la voix des groupes pour une deuxième année

Les 3 groupes finalistes se sont affrontés devant des milliers de spectateurs au centre E.& P. Sénéchal samedi soir.

La chimie du groupe Fou Braque était visible sur scène. Il est parvenu à transmettre son énergie à la foule, composée de toutes les délégations participantes et des membres du public.

Trois des musiciens du groupe faisaient partie de la formation musicale qui avait gagné l’or l’an dernier, mais le bonheur de gagner était aussi intense encore cette année.

C’est comme la première fois, c’est fou! On est à côté de la scène, on attend juste qu’ils annoncent les gagnants, et quand ils ont dit notre nom, c’était fou! Anthony Saint-Onge, claviériste

Mme St-Onge, pour qui c’était la première participation, n’avait «pas de mot pour expliquer» comment elle se sentait.

Marie-Ève Caron se réjouit d’avoir goûté à la victoire une dernière fois avant d’être trop vieille pour participer aux jeux.

Elle souhaite cependant maintenir l’héritage du groupe.

Pour moi, c’est la dernière fois parce que je ne peux plus retourner [...] Mais on va essayer de faire quelque chose avec ça, et aider une autre petite gang de Madawaska-Victoria, on n’a pas fini!

Une compétition serrée

Le groupe Grouvi, de la délégation du Sud-Est était de retour en finale cette année, et tentait d’obtenir la première place.

Malgré une performance énergique et deux chansons originales, le groupe s’est contenté de la médaille d’argent pour une deuxième année consécutive.

Jacadien, le groupe de l’Île-du-Prince-Édouard, a remporté la médaille de bronze pour son interprétation harmonieuse d’une version traduite de la chanson Hallelujah, de Leonard Cohen.

Au cours de la soirée, les groupes qui ont participé aux demi-finales ont aussi performé sous forme de vitrine.

Les jeunes musiciens de la Péninsule acadienne ont conquis la foule avec une performance entraînante qui leur a valu une ovation debout. Le public en redemandait en criant «encore».