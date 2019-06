Être non binaire, un concept méconnu

Mon identité de genre se situe sur un spectrum entre homme et « agenre ». Ce qui est l’effet de ne pas avoir de genre , explique Vincent Mousseau, un chercheur en travail social et activiste.

En dehors de la binarité homme et femme, il existe une multitude d'autres genres auxquels certaines personnes s'identifient. On parle dans ce cas de personnes non binaires.

La série #Connaistonvoisin se penche sur cette notion et pour découvrir les perspectives de Vincent Mousseau, un franco-ontarien qui s'identifie comme étant non binaire, agenre et trans.