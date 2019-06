Les producteurs de viande d’Ottawa frustrés par les sanctions chinoises

Des producteurs de bœuf et de porc de la région d’Ottawa sont frustrés par l’embargo de la Chine sur l’importation de leurs produits. Ils espèrent que le gouvernement fédéral réglera rapidement la dispute commerciale.

La Chine a suspendu toutes ses importations de viandes en provenance du Canada après avoir décelé des traces de ractopamine, un additif qu’elle interdit dans la nourriture des bêtes d’élevage, dans une cargaison de viande porcine.

On ne peut pas se préparer pour quelque chose du genre , lance Dwight Foster, propriétaire de North Gower Grains.

Il élève principalement du bœuf, mais produit aussi du grain et des cultures fourragères. M. Foster dit déjà ressentir les effets de l’embargo, puisque le marché a dégringolé de 10 % dans la dernière semaine.

Nous sommes un pays exportateur, et nous dépendons beaucoup du fait que les autres pays achètent nos produits pour que les fermiers d’ici puissent réussir , affirme-t-il.

Des certificats d’exportation inauthentique

Les autorités chinoises ont avisé le Canada du fait que la cargaison n’était pas conforme le 14 juin. L’Agence canadienne d’inspection des aliments a par la suite affirmé que le certificat d’exportation de la cargaison était inauthentique.

La ministre de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau, a indiqué à CBC que le porc et le certificat n’étaient probablement pas canadiens, mais qu’ils ont été présentés ainsi.

La ministre de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau, croit que le certificat d'exportation accompagnant le porc non conforme n'était pas authentique. Photo : Radio-Canada

Dwight Foster, lui, jette le blâme sur la gestion du dossier de l’arrestation de la dirigeante du géant Huawei, Meng Wanzhou, par le gouvernement fédéral.

Je suis sûr à 100 %, sans l’ombre d’un doute, que c’est à cause de ça , maintient-il, en ajoutant que s’il était ministre, il ramènerait Meng Wanzhou en Chine pour négocier une sortie de crise.

Selon Statistique Canada, le nombre de personnes œuvrant dans le secteur agricole représente 1,7 % de la population du pays, mais ces travailleurs produisent 6,7 % du produit intérieur brut canadien, soit 110 milliards de dollars.

Des vaches dans un élevage albertain Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Plusieurs pays d’Asie importent des produits issus du porc canadien, notamment des coupes plus demandées là-bas, comme les abats, la langue et la queue.

S’ils n’achètent plus ces coupes, ça fait baisser la valeur de l’animal. L’usine d’emballage ne voudra plus payer autant pour l’animal et ça nuit au prix qu’on peut en tirer , explique l’éleveur.

« L’argent qui sort de nos poches »

Bruce Hudson est un producteur porcin de l’ouest d’Ottawa. Il est particulièrement frustré de voir que sa viande, considérée comme un produit de première qualité, est maintenant présentée étant inférieure.

Il expédiait jusqu’à récemment beaucoup de sa production vers la Chine, mais ses produits sont maintenant bannis. Il doit aussi faire des pieds et des mains pour faire certifier la qualité de son produit, comme assurer qu’aucune ractopamine n’est ajoutée à la nourriture de ses cochons.

Si, comme le prétend la ministre Bibeau, la dispute est le résultat d’un faux certificat, M. Hudson souhaite voir la personne responsable de cette mascarade être poursuivie en justice. Il partage néanmoins le point de vue de M. Foster quant à la gestion de l’affaire Wanzhou par le gouvernement Trudeau.