La stigmatisation du cannabis dénoncée au Festival du bon plant

Beaucoup de travail reste à faire pour endiguer la stigmatisation subie par les consommateurs de cannabis, selon des conférenciers présents au festival.

C’est important de venir partager la « vraie » information. On a 80 ans, presqu’un siècle, de fausses nouvelles, de propagande par rapport au cannabis , observe la journaliste et écrivaine Lucie Pagé, présente à l’événement.

Je dirais qu'au Québec, on tire de la patte un peu sur le reste du Canada, et sur les États-Unis. Il y a une frilosité encore qui est là , opine le fondateur du Festival du Bon Plant, Mikael Rioux.

On se rend compte que ceux qui sont passionnés de la plante et qui l'utilisent pour des raisons médicinales ou récréatives, on a toujours été un peu dans le placard, cachés, stigmatisés.

Mikael Rioux, fondateur du Festival du bon plant