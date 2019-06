Les voleurs de vélos sévissent à Moncton

Les résidents du Grand Moncton sont nombreux à se déplacer à vélo et plusieurs d'entre eux sont victimes de vol. L'enjeu prend de l'ampleur rapidement, à tel point que les cyclistes multiplient les techniques pour retrouver ce qui leur appartient.

Bien que les cyclistes multiplient les efforts pour protéger leur vélo des voleurs, le délit prend de plus en plus de place dans la ville. À tel point que certains d'entre eux pensent à troquer, à contrecœur, le vélo pour l'auto.

C'était barré. J'avais l'un de ses gros câbles que j'avais enroulés autour du pneu , se souvient Nick Kennedy.

Et pourtant, malgré ses efforts et le cadenas solidement verrouillé, il a été surpris de ne plus retrouver son vélo.

Près de 180 vols de vélos sont répertoriés à Moncton, mais bien des gens s'abstiennent de contacter la police lorsque leur vélo disparaît. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Bien que c'est un problème qui ne date pas d'hier, on raconte que c'est une situation qui prend beaucoup plus d'ampleur depuis l'année dernière. Si bien, que le nombre de clients qui se cherchent un vélo de remplacement a grimpé dans certaines boutiques de sport de la région.

J'ai quand même assez de personnes qui viennent ici et se plaignent que leur vélo a été volé. Ils viennent souvient voir ce qu'ils puissent acheter pour remplacer l'ancien , explique James McNutt, propriétaire du commerce Bent Spokes Bicycle Shop, à Moncton.

La communauté de cyclistes de Moncton essaie de se tenir les coudes afin de trouver les malfaiteurs et prévenir d'autres vols dans la ville.

Comme les vols ne sont pas toujours signalés à la police, il est difficile de répertorier les différents larcins commis.

Moncton est une ville en expansion et avec la croissance, il y a des problèmes qui arrivent. L'un de ces problèmes est le vol de vélos. Il y a environ 150 à 180 vols qui sont répertoriés , explique Brian Branch, membre du conseil d'administration chez Bikery.

Afin de contrer ces vols, M. Branch a décidé de mettre sur pieds une carte interactive en ligne que les gens peuvent consulter afin de localiser les derniers vols ou encore d'identifier où leur propre vélo a disparu.

Brian Branch a monté une carte interactive où les gens peuvent voir les différents endroits où les derniers vélos ont été volés à Moncton. Photo : Google Maps

Les gens sont invités à mettre des photos de leurs vélos et l'endroit ou ç'a été volé , explique-t-il.

Ce répertoire est disponible sur une page Facebook créée à cet effet (Nouvelle fenêtre) et disponible à tous les cyclistes.

C'est d'ailleurs vers cette carte interactive que Nick Kennedy s'est dirigé, lorsque son vélo a disparu, après avoir contacté le service policier.

Je savais que c'était [le vol de vélo] assez bas dans leur liste de priorités. Malgré tout, ils sont allés patrouiller pour le retrouver et trois jours plus tard, ils l'ont aperçu dans le campement de sans-abris , raconte M. Kennedy.

Les autorités conseillent de ranger les vélos à l'intérieur la nuit surtout, mais aussi lors des sorties si on ne peut pas les verrouiller de façon adéquate.

Avec les renseignements de Marielle Guimond.