150 000 $ de plus pour le festival de Petite-Vallée

Avec cet ajout, le festival peut ainsi compter sur un soutien de 407 000 $ du gouvernement provincial cette année.

La ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy a fait l’annonce de cette nouvelle aide à Petite-Vallée, samedi.

Il y a six millions et demi de dollars qui sont prêts, ils sont réservés, vous pouvez compter sur moi pour la reconstruction du théâtre, mais entre-temps il y a une période de transition , explique la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

Alan Côté [le directeur du festival] a été très rapide à s'assurer qu'on puisse poursuivre les activités, parce que le Festival en chanson de Petite-Vallée, c'est très important. C'est un moteur économique de la région , poursuit la ministre.

La construction du nouveau théâtre de la Vieille-Forge, un projet de 9,5 millions de dollars, devrait ouvrir ses portes aux festivaliers en 2021.

Avec les informations de Xavier Lacroix