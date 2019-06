Les dépenses préélectorales mieux encadrées dès dimanche

Les annonces partisanes font de plus en plus partie du paysage préélectoral au Canada et, jusqu'ici, les acteurs politiques et les tiers étaient libres de dépenser des sommes énormes bien avant le jour du scrutin.

Ces centaines de milliers dollars, déjà engrangées lors de collectes de fonds, ont notamment facilité, au cours des dernières semaines, l’apparition d’une série de publicités à saveur politique. Mais cela devrait ralentir au cours de l'été en raison de la Loi sur la modernisation électorale.

Dès dimanche en effet, la nouvelle loi limite les dépenses des partis pour les semaines précédant le début de la campagne officielle. Voici ce que vous devez savoir.

Quels sont les changements?

La Loi sur la modernisation électorale définit la durée des campagnes électorales fédérales, limite le montant des dépenses autorisées pendant la période préélectorale à 2 millions de dollars, tente d’éviter l'interférence étrangère et établit de nouvelles règles régissant les activités politiques des tiers.

Avec une date d'élection fixe au 21 octobre, ces nouvelles règles entrent en fonction le 30 juin et se terminent lorsque le bref lançant l’élection est émis. Toutefois dès que la campagne officielle sera lancée ces limites de dépenses seront considérablement augmentées.

Les libéraux ont justifié l’adoption de cette mesure législative en affirmant qu'elle uniformiserait les règles du jeu pour tous les partis.

Cependant, le calendrier est commode pour les libéraux, car les conservateurs affichent des résultats de collecte de fonds bien plus élevés que leurs opposants.

Le parti conservateur a ainsi recueilli, au cours des premiers mois de l’année, 8 millions, contre près de 4 millions pour les libéraux. C'est pourquoi les conservateurs ont lancé des annonces télévisées coûteuses lors des matchs de basketball des Raptors de Toronto. Ils ont de l'argent à dépenser et vont temporairement perdre, à partir de dimanche, la possibilité de tirer pleinement parti de leur trésor de guerre.

Comment cela change-t-il la stratégie des partis?

Peu importe le montant dont dispose un parti dans ses coffres, les nouvelles règles préélectorales signifient que beaucoup d’énergie sera dépensée à l’ancienne, à faire du porte-à-porte.

« Nous frappons beaucoup aux portes, car c'est (financièrement) ce que nous pouvons nous permettre de faire », a déclaré la cheffe adjointe du Parti vert, Jo-Ann Roberts, dans une entrevue à la radio de CBC, avant d’ajouter qu'« avoir ces règles en place est une bonne chose ».

Même son de cloche du côté du camp libéral. Les nouvelles règles « ne changent pas notre jeu au sol parce que nous sommes présents sur le terrain », a indiqué le stratège libéral Olivier Duchesneau à CBC News.

Les partis savaient tous que les règles allaient se présenter et, tandis que les conservateurs préparaient leurs publicités, le NPD avait adopté une approche différente.

« Il y a une raison pour laquelle nous avons publié notre plate-forme dès le début, c'était pour que nos candidats, nos solliciteurs et nos bénévoles se familiarisent avec. Et nous allons compter énormément sur cette communication dans la pré-élection », a spécifié Michael Balagus, conseiller spécial du NPD pour la campagne.