Une deuxième année en beauté pour Saint-Boniface célèbre

La Zone d'amélioration commerciale Norwood Grove organise les activités de samedi. La directrice générale de l’organisme Jennifer Mathieson explique que le festival qui se déroule habituellement en août a été déplacé en juin pour s'aligner avec Saint-Boniface célèbre.

Norwood est une grande partie de Saint-Boniface, nous avons de profondes racines ici. Beaucoup des célébrations se déroulent de l’autre côté du quartier et nous voulons que toute la communauté puisse s’amuser , dit-elle.

Elle croit que cela aidera à rehausser la visibilité de Saint-Boniface, tout en faisant mousser l’intérêt pour les commerces de son quartier.

Jennifer Mathieson ajoute que comme anglophone, cette journée de célébration lui permet de souligner la diversité de Saint-Boniface.

Nous célébrons tout, la culture métisse, francophone, et anglophone, tout ce que notre quartier a à offrir , poursuit-elle.

Les spectacles ont commencé à midi et doivent durer jusqu’à 21 h, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil , ajoute Jennifer Mathieson. Si la pluie a réduit le nombre de participants aux spectacles cette année, elle souligne que 1500 à 2000 personnes s’y rendent habituellement.

Un festival qui prend de l’ampleur

Le festival d'été créé sous le nom de Saint-Boniface célèbre se déroulait du 21 au 29 juin 2019 lors de sa deuxième année. Une dizaine d'activités y ont été présentées, dont la projection d'un film en plein air, un jeu d'évasion au Fort Gibraltar, un marché nocturne et un spectacle d'humour.

Le but est de créer une activité estivale pour rassembler les francophones, indique Michelle Gervais, la directrice de Tourisme Riel, l’un des organismes partenaires du festival.

Les autres événements étaient assez bien achalandés, on a eu une température incroyable. Je sais que pour le 175e des Sœurs grises, il y avait environ 850 personnes sur les lieux. Pour le spectacle Tout pour la musique, on avait 500 ou 600 billets de vendus et c’était une excellente soirée , dit-elle.

Ce que moi j’ai noté, c’est la différence d’âge des gens, il y avait des activités pour les jeunes il y en avait pour les aînés, donc les gens pouvaient vraiment choisir , ajoute-t-elle.

Le festival a pris de l'ampleur cet été avec plus d'activités, un logo et un site web officiel. La durée du festival a aussi grimpé de quatre à neuf jours.

Michelle Gervais pense déjà à l’avenir. On a rassemblé des événements qui existaient déjà, dit-elle, et maintenant il est question d'en créer de nouveaux.